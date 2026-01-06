Mientras espera renacer ante Real Madrid, Julián Alvarez podría perder un socio en ataque en Atlético de Madrid

Julián Alvarez no marca desde el pasado 9 de diciembre. La crisis de goles para el argentino por Atlético de Madrid no es ni mucho menos la última información en cuanto a un conjunto colchonero que se prepara para medir fuerzas con Real Madrid en la Supercopa de España. Juventus de Turín llama a las oficinas del equipo de Diego Pablo Simeone para proponer un inesperado intercambio.

Diario MARCA sentencia que la Vecchia Signora ha puesto sus ojos en el delantero noruego Alexander Sorloth. Una hoja de vida más que cuestionada por su rendimiento entre los aficionados del conjunto colchonero y que pese a venir de marcar frente a la Real Sociedad ni mucho menos ha cumplido con las expectativas generadas alrededor de su fichaje desde Villarreal. En Italia encanta por su juego físico y se propone la llegada a Atlético de Madrid en lo que queda de temporada del canadiense Jonathan David.

Un mundialista y hasta rival de Alvarez en los últimos meses si repasamos los encuentros de Copa América que disputó el argentino a mediados del año 2024. Veremos si la operación va para adelante y por encima de todo, qué pretensiones tiene Diego Pablo Simeone alrededor de un ataque donde más que nunca se necesita rodear al ex River Plate mejor que nunca. Tras el empate frente a Real Sociedad, el propio Cholo le defendía por sus últimos rendimientos.

“Es un futbolista que nos dio muchísimo desde que llegó y ahora que no nos puede dar lo que quiere se busca el motivo. Yo mientras vea que corre, que tiene intensidad, mientras se comporte como hace…Es el mejor jugador que tenemos y su momento llegará en un momento muy importante”, reflexiones de Diego Pablo Simeone alrededor del momento de su gran estrella en un conjunto colchonero que busca el primer título del 2026 en esta semana.

Sortloh puede dejar al Atlético de Madrid en este mercado: GETTY

A la espera de lo que ocurra en el derbi de la capital española, lo cierto es que por Atlético de Madrid podrían fichar a uno de los delanteros más prometedores de Europa en las últimas campañas. En Juventus Jonathan David apenas ha firmado 3 goles y 2 asistencias en 24 partidos. Números extraños teniendo en cuenta su rendimiento por Lille en la liga francesa y donde llegó a anotar más de 100 goles a lo largo de las últimas 5 temporadas. Se viene otro mercado potente en un conjunto colchonero que quiere cortar su sequía de títulos desde el año 2021.

Mbappé no jugará ante Atlético de Madrid

Diferentes medios de comunicación en España dan como prácticamente imposible que el francés pueda medirse frente a Atlético de Madrid este día jueves. Las molestias en su rodilla hacen que la Casa Blanca del fútbol no quiera arriesgarle teniendo en cuenta la final frente a Barcelona que podría disputar este domingo en caso de que los culés avanzasen en su eliminatoria frente Athletic Club de Bilbao. De momento, Kylian Mbappé no va al derbi.

Se espera que salvo giro de 180°, su lugar sea tomado por Gonzalo García. Una de las grandes apariciones de Real Madrid en el final del año 2025 que viene de marcar su primer triplete con los merengues del pasado fin de semana frente al Real Betis en LaLiga. Si nada se tuerce será titular nuevamente este jueves ante Atlético de Madrid en la primera gran final del 2026 para los de Xabi Alonso.

Datos claves

Trueque Sorloth por Jonathan David: La Juventus busca la potencia física de Alexander Sorloth y, a cambio, ofrece al Atlético al canadiense Jonathan David . Aunque David es uno de los arietes más prometedores de Europa, su paso por Turín ha sido discreto (3 goles en 24 partidos), lo que abre la puerta a este inesperado intercambio.

La Juventus busca la potencia física de y, a cambio, ofrece al Atlético al canadiense . Aunque David es uno de los arietes más prometedores de Europa, su paso por Turín ha sido discreto (3 goles en 24 partidos), lo que abre la puerta a este inesperado intercambio. Respaldo total a Julián Álvarez: Pese a las críticas, Diego Simeone ha blindado públicamente al argentino, calificándolo como “el mejor jugador que tenemos”. El “Cholo” prioriza la intensidad y el despliegue del ex River, asegurando que sus goles llegarán en los momentos decisivos de este inicio de 2026.

Pese a las críticas, ha blindado públicamente al argentino, calificándolo como “el mejor jugador que tenemos”. El “Cholo” prioriza la intensidad y el despliegue del ex River, asegurando que sus goles llegarán en los momentos decisivos de este inicio de 2026. Examen en la Supercopa: El Atlético busca romper su sequía de títulos (vigente desde 2021) enfrentándose al Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España. Este torneo servirá para medir si la dupla Álvarez-Sorloth se mantiene o si el club acelera el mercado de fichajes invernal.

