Así le va a Real Madrid cuando no juega Kylian Mbappé

Un esguince de rodilla deja a Kylian Mbappé por fuera de las semifinales de la Supercopa de España del año 2026 en Arabia Saudita. Real Madrid se alista para medirse con Atlético de Madrid buscando un lugar en la final de este fin de semana. Así le ha ido al equipo de Xabi Alonso desde que consiguiese el fichaje del delantero francés en verano del 2024.

Gonzalo será su reemplazo. El delantero que saltase a la fama en Real Madrid por convertirse en el máximo anotador del Mundial de Clubes de la FIFA disputado el verano pasado es el elegido. Viene de anotarle un triplete al Betis que le convirtió en el futbolista más joven de este siglo en el conjunto merengue en alcanzar dicho registro. Vinicius y Rodrygo, sus escuderos en lo que será la prueba 11 sin el galo. Ojo, solo se registra una derrota sin Kylian y no fue hasta hace mucho tiempo atrás.

“Se toman decisiones y esperamos poder recuperarle lo antes posible. Hemos apurado, pero este partido llega demasiado pronto. Lo que ahora está en nuestra cabeza es la semifinal de mañana y poder ganar para jugar el domingo la final”, comentaba el entrenador Xabi Alonso alrededor de una baja confirmada a lo largo de las últimas horas. Se queda sin su máximo goleador en lo que vamos de temporada.

Recordemos que Barcelona ya se encuentra en la final de la Supercopa de España. Todo ello después de derrotar por 5 a 0 al Athletic Club de Bilbao en la primera semifinal. Los dirigidos por Hansi Flick defienden el título y viven su mejor momento desde que empezase la presente temporada.

Real Madrid solo cayó en una oportunidad sin Mbappé: GETTY

La final será el día domingo y donde Mbappé podría sumarse en caso de que tanto su rodilla como Real Madrid le ayudasen. No se descarta que el delantero francés termine viajando según reportes de medios como The Athletic. A la espera de lo que ocurra, esto es todo lo que gana y pierde el conjunto merengue sin su máximo referente sobre el césped.

Los datos de Real Madrid con y sin Mbappé

Mbappé se perderá su tercer partido con Real Madrid esta temporada. Real Madrid solo perdió el 9,1 % de los choques sin Kylian. Los números sin Mbappé son de 11 partidos con 7 victorias, 3 empates y apenas 1 derrota. Solo Manchester City pudo derrotar a Real Madrid desde agosto del 2024 sin Mbappé Con Kylian, Real Madrid ha perdido el 21.7% de los partidos donde el galo ha dicho presente. Hasta la fecha, Mbappé suma 57 victorias, 8 empates y 18 derrotas con la camiseta del Real Madrid en 83 partidos. Desde su fichaje, tiene un total de 73 goles y 9 asistencias. Real Madrid no levanta títulos desde la final de la Intercontinental de finales de 2024 ante Pachuca. En la pasada Supercopa de Europa, Mbappé marcó en la derrota por 5-2 ante Barcelona. En lo que vamos de temporada, Mbappé tiene 29 goles en 24 partidos. Ningún otro jugador del Real Madrid supera los 6 goles oficiales.

Datos claves

Kylian Mbappé es baja en la semifinal de la Supercopa por un esguince de rodilla .

es baja en la semifinal de la Supercopa por un . El delantero suma 73 goles y 9 asistencias en 83 partidos con el Real Madrid.

y 9 asistencias en 83 partidos con el Real Madrid. Gonzalo será el reemplazo del francés tras anotarle un triplete al Betis recientemente.

