James Rodríguez, fuera de los grandes fichajes que eligió Florentino Pérez

Tiempos de campaña a la presidencia del Real Madrid. James, de momento fuera de las herramientas de Florentino Pérez para vencer.

James Rodríguez se alista para la Copa del Mundo mientras en el Real Madrid se viven tiempos de elecciones a la presidencia. Dos mundos distintos que fueron unidos por una lona gigante en la capital de España donde la ausencia del cafetero es la clave de todo. Florentino Pérez no le incluyó como uno de los grandes fichajes de su gestión.

Una lona gigante en pleno centro de la capital española puso Florentino Pérez en las últimas fechas. En ella situó y grabó el nombre de los grandes fichajes de su directiva desde el año 2000. A pesar de ser la séptima operación más cara en toda la historia del Real Madrid, el nombre de James no aparece junto a figuras enormes de los últimos años.

Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Benzema, Kaká, Xabi Alonso, Modric, Casemiro, Carvajal, Bale, Kroos, Vinicius, Courtois, Rodrygo, Bellingham y Mbappé. Estos fueron los nombres elegidos por Florentino Pérez como sus grandes fichajes en plenos tiempos de campaña. Todo esto bajo el eslogan de “Continuará”.

Sorprende la ausencia de James para muchos, pero no es el único. Otros Galácticos de la talla de Eden Hazard o Michael Owen se caen de la lista de fichajes nombrados por Florentino Pérez para recordar su legado en el equipo blanco. El colombiano, no olvidemos, costó menos que seis de los nombres mencionados anteriormente.

James, fuera de la lona de los mejores fichajes de Florentino Pérez: TW

Cerca de 75 millones de euros pagó el Real Madrid al Mónaco por James. Todo esto después del Mundial de Brasil 2014 y para marcar un récord por entonces en el club cuando hablamos de volantes incorporados. Apenas Zinedine Zidane, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Jude Bellingham costaron más que el cafetero en cuanto a los apellidos mostrados en la lona. A nivel general, solo otras operaciones como la de Hazard o Aurélien Tchouaméni costaron más dinero.

Publicidad

Datos claves