La Selección Colombia llega al Mundial 2026 con el plantel más veterano de su historia

Jamás en la participación por Copas del Mundo el equipo había tenido un promedio de edad de dicho tamaño.

Colombia se alista para una nueva edición de la Copa del Mundo con cifras récord. No solo por ser un torneo de 48 participantes o por el hecho de que haya más sedes que nunca. En cuanto al equipo de Néstor Lorenzo se refiere, la realidad marca que nunca una Tricolor llegó al Mundial con un plantel en edad tan avanzada. ¿Mucha experiencia? ¿Falta juventud? ¿Fin de una generación? El tiempo dirá.

La Selección Colombia llega a Norteamérica con una convocatoria que tiene un promedio de edad de 29.5 años por jugador llamado a la cita. Se entiende gracias a los 33 de Juanfer Quintero, los 34 años de James Rodríguez, los 33 de Johan Mojica o los 37 de David Ospina. Nunca una Tricolor tuvo tanta edad en sus piernas.

La historia es clara. Por Chile 1962 la cosa estaba en los 26.4 años. Fue el primer Mundial del país, así como el debut total de una generación que rompía con la sequía de presencias en el gran torneo de la FIFA por parte de Colombia. Sigue siendo hasta la fecha la nómina más joven que el combinado ha presentado en el certamen.

¿Y en los años 90? Unos 26.8 años de promedio tenía la convocatoria de Italia 1990. En USA 1994 la Selección llegaba con un promedio de 27.6 años. La tendencia se mantiene en Francia 1998, donde Colombia fue con una convocatoria de 28.2 años. Era hasta hace algunas horas la más experimentada. Veremos si, a diferencia de lo ocurrido en tierras galas, se puede superar en esta ocasión la primera fase.

Colombia, una de las convocatorías más veteranas del Mundial: GETTY

Hubo que esperar casi 20 años para volver a ver una convocatoria así. Unos 27.4 años de promedio tenía la Selección Colombia en Brasil 2014. Unos 27.9 años se tuvo de promedio en Rusia 2018. Así han sido las listas de convocados de una nación que en semanas arranca un sueño por México, USA y Canadá, donde se espera que la experiencia tenga su efecto en los resultados. Congo, Uzbekistán y Portugal, primeros pasos.

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Colombia, de las listas más veteranas del Mundial

Para que nos hagamos una idea de lo que ha llamado Lorenzo, puede verse cómo Colombia llegará al torneo con una nómina con pocos iguales en cuanto a promedio de edad. España presenta uno de 26.04 años, Francia de 26.54, Inglaterra de 26.58, Alemania de 27.46 y Brasil de 28.62. Todas se sitúan por debajo de una Tricolor que confía en su guardia pretoriana para el certamen.

Hasta la fecha, la lista con menor promedio de edad nos lleva a Costa de Marfil. Los Elefantes, a la espera de que confirmen sus convocados otras naciones, arriban al certamen con un promedio de solo 25.48 años por jugador llamado a la cita. Colombia es, de momento, una de las tres más veteranas junto a Panamá e Irán.

Datos claves

Colombia jugará el Mundial 2026 con un promedio de edad récord de 29.5 años.

jugará el Mundial 2026 con un promedio de edad récord de 29.5 años. El director técnico Néstor Lorenzo incluyó en la convocatoria al arquero David Ospina, de 37 años.

incluyó en la convocatoria al arquero David Ospina, de 37 años. La selección de Costa de Marfil registra el promedio de edad más bajo con 25.48 años.