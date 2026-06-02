James Rodríguez explicó la verdad detrás de los 10.000 euros de multa que recibió por parte de la Policía de Madrid

James Rodríguez se prepara para una nueva edición de la Copa del Mundo mientras su documental en Netflix genera todo tipo de reacciones. Un audiovisual que permite repasar los inicios de una carrera deportiva ligada como nunca a algunos de los mejores equipos del planeta. El cafetero explicó igualmente la verdad detrás de la histórica multa que recibiría a manos de la Policía española en 2016.

Nos centramos en los primeros días de dicho año. James por entonces jugaba para el Real Madrid y, en una mañana absolutamente tranquila, pronto se veían sirenas de policía llegando a la ciudad deportiva de Valdebebas. El colombiano habría supuestamente circulado a más de 220 km/h en una zona delimitada para poco más de noventa. Las imágenes de las autoridades llegando a las instalaciones del club merengue generaron todo tipo de críticas. También una multa de más de 10.000 euros que el propio James analizó en su documental.

“Iba a 220 km/h decían (risas)… Mentira, iba a 180, cuando iba llegando al club los veo y dije no… y fui meme. Fui chiste cuatro días seguidos dentro del vestuario”, explica el colombiano. Aquello generó uno de los episodios más polémicos en la historia reciente del club merengue. Gracias a todo lo ocurrido, la policía tuvo que entrar en plena ciudad deportiva de Valdebebas y a plena mirada de todo el club. El propio Rodríguez recuerda la burla de sus compañeros ante un episodio inesperado en todos los sentidos.

La Delegación del Gobierno en Madrid sancionó a James Rodríguez con 10.400 euros de multa. No solamente por excederse en cuanto a la velocidad de circulación se refiere. Se entiende que cometió una grave infracción en cuanto a la desobediencia de las autoridades. Agentes del departamento policial siempre abogaron que se pusieron en marcha todos los mecanismos para intentar que el jugador frenase su recorrido hasta las instalaciones del club y que este no las atendió como indica la normativa.

El episodio de James con la Policía de Madrid se dio a inicios del 2026: GETTY

Fueron tendencia por aquellas semanas las imágenes de Cristiano Ronaldo, Álvaro Arbeloa, Jesé Rodríguez o incluso Toni Kroos realizándole bromas al colombiano por lo ocurrido. Hasta incluso se le hacían referencias puertas adentro del vestuario del Real Madrid a la película Rápido y furioso. James repasa diez años después, uno de sus episodios más surrealistas en la Casa Blanca del fútbol.

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James ya piensa en el Mundial 2026

La victoria de Colombia frente a Costa Rica en la capital fue una fiesta. Pero por encima de todo, la posibilidad de confirmar el estado de forma del jugador más importante del esquema de Néstor Lorenzo. A la espera de lo que será su última participación en mundiales, James agradeció a todos los presentes en El Campín y pidió unión de cara a lo que viene por delante.

“Son bastantes años aquí, desde 2011, y siempre que juego un partido con esta camiseta es un orgullo grande… Esperemos que todo salga bien, que el país esté en una buena energía también”, reflexionaba el capitán de Colombia. La mirada ya está puesta en el amistoso vs. Jordania y en una zona de grupos donde habrá que enfrentar a Portugal.

Datos claves

James Rodríguez desmintió en su documental de Netflix haber conducido a 220 kilómetros por hora.

desmintió en su documental de Netflix haber conducido a 220 kilómetros por hora. La Delegación del Gobierno en Madrid sancionó al futbolista con una multa de 10.400 euros .

. El mediocampista James Rodríguez jugará su último Mundial con la selección de Colombia ante Portugal.