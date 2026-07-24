¿Juega hoy Barcelona? Horario, alineaciones, y dónde ver el amistoso ante CE Europa

Todo lo que tienes que saber del amistoso de los hombres de Hansi Flick. Barcelona se mide con CE Europa en el inicio de la campaña.

Hansi Flick y Barcelona comienzan su tercera temporada juntos. Ante CE Europa inicia una campaña donde el objetivo volverá a ser la máxima competición de clubes europeos e igualmente retener los títulos nacionales que se le han ganado al Real Madrid en el último tiempo. Esto es todo lo que tienes que saber del amistoso que llega dentro de algunas horas.

Barcelona se medirá en esta jornada de viernes frente al CE Europa. Una entidad también situada en Cataluña en lo que supondrá el primer gran partido amistoso de un proyecto que no contará con varias de sus figuras por la Copa del mundo. Todo ocurrirá en la ciudad deportiva Johann Cruyff y sin la presencia de grandes aglomeraciones en las gradas.

Horarios del encuentro entre Barcelon y CE Europa

Argentina : 9:00 am

: 9:00 am Brasil : 9:00 am

: 9:00 am Uruguay : 9:00 am

: 9:00 am Chile : 8:00 am

: 8:00 am Paraguay : 9:00 am

: 9:00 am Bolivia : 8:00 am

: 8:00 am Venezuela : 8:00 am

: 8:00 am Ecuador : 7:00 am

: 7:00 am Perú : 7:00 am

: 7:00 am Colombia : 7:00 am

: 7:00 am Estados Unidos : 8:00 am, 7:00 am, 6:00 am y 5:00 am

: 8:00 am, 7:00 am, 6:00 am y 5:00 am México : 6:00 am

: 6:00 am España: 2:00 pm

¿Quién transmite Barcelona vs. CE Europa?

Salvo giro de 180° no se espera que nadie transmita el encuentro. Barcelona se enfrentará ante el Europa en su ciudad deportiva y a puertas cerradas. Se trata del primer gran ejercicio colectivo de una pretemporada que ya comenzó semanas atrás y donde se pretende empezar a afianzar conceptos sin buena parte de los titulares presentes. Muchos, como decimos, están recuperándose recién de la Copa del Mundo.

Europa y Barcelona jugarán en el Johan Cruyff Arena: GETTY

Alineaciones del Barcelona vs. CE Europa

Barcelona: Wojciech Szczęsny; Héctor Fort, Andreas Christensen, Álvaro Cortés, Gerard Martín; Marc Casadó, Marc Bernal, Tomás Marqués; Ibrahim Diarra, Jofre Torrents y Karim Adeyemi.

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Europa: Juan Flere, Fran Gil, Alejandro Jay, Alex Cano, Arnau Campeny, Marcel Sgrò, Oscar Vacas, Antoni Caravaca, Meshak Babanzila, Adnane Ghailan y Jordi Cano.

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