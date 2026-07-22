Real Madrid descarta el fichaje de Enzo Fernández tras su roja en la final del Mundial

En España afirman que el argentino no está en la lista de futuribles del Real Madrid. La roja en la final y el resultado de esta, claves.

Tras el final de la Copa del Mundo volvemos a un panorama en el fútbol de clubes donde nada manda por estas fechas como el mercado de fichajes. Dentro de un panorama cargado de noticias, a lo largo de las últimas horas por España confirman que la posibilidad de que Enzo Fernández recale en el Real Madrid se encuentra ya absolutamente descartada. La roja en la final del Mundial, vital.

La información llega gracias a los compañeros de Sky. Certifican ahí que el argentino ya no se encuentra en la hoja de ruta de un conjunto blanco que mira a nuevos destinos. El primer motivo que descarta la operación al 100% pasa por los más de 120 millones de euros que tendría que invertir el Real Madrid en los servicios del argentino. A esto se le suman todas las tensiones vividas durante la final de la Copa del Mundo y la imagen que quedó dentro de Valdebebas de su expulsión en los últimos minutos del tiempo reglamentario.

Pero no es el único motivo por el cual bajan a Enzo Fernández del futuro Real Madrid. Ramón Álvarez De Mon, periodista especializado en el conjunto blanco, también confirma que tras la consagración de España en la final del certamen, por la ciudad deportiva de Valdebebas estudian de manera definitiva el fichaje de Rodri del Manchester City. Su Balón de Oro e igualmente el rendimiento mostrado a lo largo de todo el torneo han terminado con los fantasmas alrededor de su estado físico.

Rodri, encima de Enzo en las valoraciones del Real Madrid: GETTY

Recordemos que el futbolista tiene contrato hasta el año 2027 en el ya ex equipo de Pep Guardiola. También que el Manchester City le ha hecho una oferta millonaria desde hace varios meses que todavía el jugador no responde de manera oficial. Lo ocurrido en Nueva Jersey deja a Enzo Fernández fuera del Real Madrid y veremos qué tanto puede acercar al mejor jugador de la última edición de la Copa del Mundo.

Mastantuono, otro que se iría del Real Madrid

El argentino ya realiza trabajos de pretemporada junto a José Mourinho. Solamente la voluntad del portugués o del propio jugador de continuar en el conjunto merengue para la próxima temporada le garantizaba su continuidad. Las informaciones de las últimas horas gracias a la Cadena COPE apuntan a que todas las partes siguen entendiendo que una cesión es el mejor escenario para el futuro de Franco.

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Se comenta que ya hasta cuatro clubes dentro del panorama tanto español como europeo se han acercado al Real Madrid para preguntar condiciones en la operación. Se maneja una hoja de ruta similar a lo que terminó con Endrick en Lyon por el mes de enero. Una cesión sin opción de compra, el escenario más factible en este momento.

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