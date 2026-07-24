¿Qué club es CE Europa, el rival de Barcelona en el amistoso de hoy, viernes 24 de julio?

Los culés arrancan la pretemporada ante el CE Europa en su ciudad deportiva. Esto es lo que tienes que saber del club catalán.

El Club Esportiu Europa será el primer rival del Fútbol Club Barcelona en el inicio de la pretemporada del conjunto culé. Una entidad fundada en el año 1907 y que, si bien ha pasado buena parte de sus últimas décadas en las categorías menores del fútbol español, es una de las piezas claves para entender en qué ha derivado la historia de LaLiga.

En este momento el Europa se encuentra por la tercera categoría del fútbol español. La Primera Federación le tiene tras varios años escalando posiciones y tras haber conseguido igualmente el ascenso en la última campaña. Hablamos de uno de los 10 clubes fundadores de lo que hoy entendemos como LaLiga. Todo ocurrió en el año 1929 y antes de disputar 3 campañas en dicha categoría. Tras ello pesó una caída a los infiernos de la que poco a poco se intenta recuperar.

Hablamos incluso de una entidad que fue subcampeona de la Copa del Rey en el año 1923. Solamente un histórico Athletic Club de Bilbao le quitó un título que hubiera sido histórico en todos los sentidos. Su camiseta, caracterizada por las franjas azules en forma de uve, le ha acompañado a lo largo de toda esta historia por el ascenso del fútbol español.

Juegan de local en el estadio Nou Sardenya. Todo ello por el mismísimo barrio de Gràcia en Barcelona y con una masa social que para muchos les convierte en el tercer club de la ciudad. Compite por este eslogan junto a clubes como la UE Sant Andreu, quien también es su máximo rival a nivel histórico.

Europa sueña con volver al fútbol profesional: GETTY

El Europa será el primer rival del Barcelona en cuanto a la pretemporada se refiere. El encuentro se disputará a lo largo de unas horas en la mismísima Ciudad Deportiva Joan Cruyff. No se permitirá la asistencia a medios de comunicación ni tampoco a hinchas debido a que el choque se dará a puerta cerrada

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