Arsenal pone fecha límite al fichaje de Julián Alvarez

El futuro de Julián Alvarez arde. El delantero de la Selección Argentina se encuentra ahora mismo a la espera de reuniones entre el Atlético de Madrid con diferentes clubes de Europa. En la ciudad de Londres, el Arsenal de Mikel Arteta pone fecha límite para cerrar la operación en cuanto al ex River Plate o Manchester City se refiere.

La información de The Independent es clara: Arsenal no va a esperar siempre a Julián Alvarez. Lo quieren como ninguno, pero solo antes de su primer partido de pretemporada. Este llegará el día 1 de agosto en la ciudad de Girona y ante el equipo de Montilivi. Si La Araña para esa fecha no es Gunner, se puede caer todo.

Los medios ingleses no dudan de que Arsenal tiene chances. Son quienes más fácil pueden llegar a los 150 millones de euros que reclama el Atlético de Madrid por los servicios de Julián Alvarez. En PSG la intensidad de los acercamientos ha bajado y por Barcelona no hay noticias nuevas. La voluntad de los colchoneros, es sabido, pasa por no vender a su jugador franquicia.

Ahora mismo Arsenal aprieta. Pueden ofrecer desde 150 millones de euros para arriba sin mayores problemas. El problema pasa por un Atlético de Madrid que no tiene prisas ni intenciones de dejar ir a un jugador que llevaban esperando años y años. Por The Independent hablan de los Gunners como unos que solo esperarán a los rojiblancos hasta el día 1 de agosto.

Arsenal pujará con fuerza por Julián Alvarez: GETTY

Recordemos que La Araña tiene contrato en la capital de España hasta el año 2030. Un tema no menor teniendo en cuenta las presiones que no podrá hacer Julián más allá de lo verbal para dejar el club. La propuesta del Real Madrid ya fue rechazada y las que también ha hecho Barcelona de momento no han salido adelante. Arsenal le pone 18 días de espera más a la trama Julián Alvarez.

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Barcelona también puso límites con Julián Alvarez

“No vamos a estar bailando la música de nadie. Aquí el ritmo lo marcamos nosotros. Hemos hecho una oferta, pero no es una oferta sine die, no es una oferta infinita. Veremos hasta cuándo se mantiene vigente. Ya hemos hecho la voluntad de fichar al jugador que nos ha pedido el entrenador y la dirección técnica. Nos gusta mucho y creo que es un grandísimo jugador“, declaraciones de Joan Laporta, presidente del Barcelona, en su llegada a USA para los últimos partidos del Mundial 2026.

Negó que haya mala relación con Atlético Madrid. Dejó en claro que de momento no han/* ofrecido más dinero por La Araña: “Hubo una confusión en cuanto a la oferta que hicimos y se lo aclaré. Nosotros no hemos presionado más. Sólo dije que, a partir del momento en el que tengan alternativa, esta oferta estaba vigente. Y se quedó ahí. No ha evolucionado más allá, de momento”.

Datos claves

El Arsenal fijó el 1 de agosto como fecha límite para fichar a Julián Álvarez.

fijó el como fecha límite para fichar a Julián Álvarez. El Atlético de Madrid exige 150 millones de euros por el traspaso del delantero argentino.

exige por el traspaso del delantero argentino. El presidente Joan Laporta confirmó que la oferta del Barcelona por el jugador no es infinita.