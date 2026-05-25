Diego Simeone se convierte en el séptimo entrenador con 800 partidos en un solo club

Diego Pablo Simeone sigue acumulando registros de peso como entrenador del Atlético de Madrid. Durante la derrota por 5 a 1 frente al Villarreal, el argentino llegó a los 800 partidos dirigidos con el equipo de la capital española. Supone el séptimo DT desde que se tienen registros en alcanzar dichas cifras con una sola entidad.

Dario Gradi en el Crewe Alexandra es el primero de los otros 6 entrenadores en conseguirlo. Fueron un total de 1362 encuentros oficiales dirigiendo a un conjunto históricamente acostumbrado a la tercera y cuarta división de la pirámide del fútbol inglés. Es donde mayoritariamente se ven casos similares a los del Cholo Simeone.

Continuamos con los 1483 partidos de Ronnie McFall. Todos ellos con un Portadown FC al que defendería en Irlanda del Norte entre 1980 y 2016. Una auténtica leyenda del fútbol de las islas que durante más de dos décadas fue el principal responsable de una entidad con la cual ganó 23 títulos del panorama local.

Willie Maley continúa esta historia en el Celtic de Glasgow. Hablamos de uno de los primeros fundadores de lo que hoy entendemos como el equipo más grande de Escocia. Se reportan más de 1200 partidos en el conjunto católico para un entrenador que entre 1897 and 1940 fue el principal responsable de la dirección técnica de la entidad. Fue el primero en unirse al club al que el Cholo llegó tras caer en Villarreal goleado.

800 partidos dirigiendo al Atlético de Madrid.

Diego Pablo Simeone, entrenador de leyenda. pic.twitter.com/x1O3US9fkr — Atlético de Madrid (@Atleti) May 24, 2026

Continuamos con otro histórico del fútbol europeo. Guy Roux es sinónimo de estabilidad para el AJ Auxerre de Francia. No fue en una sola etapa como sí ocurre en los otros nombres, pero entre sus más de 40 años por la institución alcanzó un total de 1285 partidos dirigiendo al conjunto galo. Se marcharía de la entidad en el 2005. Todo empezó en 1961.

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Ferguson y Wenger, los precedentes de la Premier League

Hablamos de dos auténticos mitos de la liga. También de los fundadores de una rivalidad histórica en el Reino Unido. Arsene Wenger estuvo al frente del Arsenal en 1235 ocasiones entre 1996 y 2018. Transformó por completo la historia de una entidad acostumbrada al juego directo y que pasó a un estilo de posesión que cambió la Premier League antes de la llegada de Pep Guardiola.

Wenger y Ferguson, de los últimos DTs en llegar a 800 partidos en un solo club: GETTY

Del que se encuentra más lejos Diego Pablo Simeone ahora mismo es de Sir Alex Ferguson. Mil quinientos partidos oficiales entre 1986 y el 2013 para el máximo ganador de trofeos en cuanto a entrenadores profesionales se refiere. Únicamente dejaría la entidad después de diferentes peleas con los dueños del Manchester United. Desde su salida, los Diablos Rojos no saben lo que es ganar una Premier League.

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