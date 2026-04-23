¿Lamine Yamal se pierde el Mundial? Barcelona confirmó que no volverá a jugar esta temporada

Lamine Yamal cayó lesionado ante Celta de Vigo en una nueva victoria de Barcelona por LaLiga. Tras el lanzamiento del penalti que le terminaría dando la victoria al conjunto culé, su estrella se desplomó sobre el césped agarrándose el bíceps femoral en una alerta total para los intereses de la Selección de España. Llega el primer parte médico para entender si el crack de apenas 18 años puede jugar o no la próxima edición del Mundial.

“Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, publicó Barcelona en su web oficial.

¿Cómo ocurrió la lesión?

Todo ocurrió sobre el minuto 40 y cuando Barcelona se adelantaba en el marcador. Lamine Yamal provocaba un penalti que terminaría marcando segundos más tarde. Inmediatamente se tiró al césped y pidió asistencia médica. Los primeros informes que salían desde el conjunto culé hablaban de una rotura en el bíceps femoral de su pierna y hasta de la posibilidad de que se haya visto afectado el tendón de la corva. Este era justamente el mayor miedo de toda España pensando en el Mundial.

Recordemos que Barcelona todavía tiene 6 partidos por delante en LaLiga. Los culés son líderes del campeonato con una ventaja de 9 puntos sobre el Real Madrid. Este fin de semana visitarán a Getafe y una semana después a Osasuna en Pamplona. Luego llegará el choque frente a Real Madrid en el Camp Nou en lo que podría ser incluso liquidar el título. Deportivo Alavés fuera de casa, Real Betis en Cataluña y finalmente Valencia, el calendario que queda.

Lamine Yamal cayó lesionado tras marcar de penalti al Celta: GETTY

La noticia de la lesión de Yamal era sobre todo vista por el cuerpo técnico de Luis De La Fuente en España. La Roja ha vivido meses dramáticos en relación con diferentes estrellas de su posible convocatoria para la Copa del Mundo. Pilares de la última selección que ganase la Eurocopa como Rodri de Manchester City, Dani Carvajal del Real Madrid o Nico Williams en Athletic Club de Bilbao han vivido una campaña marcada por las molestias físicas. Perder a Lamine, supone quedarse sin muchas chances de reinar en Norteamérica.

Publicidad

El calendario de España durante el Mundial

El combinado europeo arrancará su actividad del próximo 15 de junio frente a Cabo Verde. 6 días más tarde se medirá con Arabia Saudita para intentar certificar su clasificación a la fase de dieciseisavos. Por último pero no menos importante surge el choque ante Uruguay el 26 de junio y antes de pensar en los duelos de eliminación directa. Avanzar como primero se evita el para intentar evitar un posible enfrentamiento con Argentina en fases tan tempranas del certamen.

Recordemos que España empezará a concentrar dentro de 5 semanas. Por eso la posible baja de Lamine Yamal generó un huracán anoche por la sede de la RFEF. Tras las primeras exploraciones y por encima de todo el parte médico de Barcelona, ya se tiene en claro qué ocurrirá con la joven promesa del fútbol mundial.