Michel, DT del Girona, se rinde ante el Diablito Echeverri: “Tiene un talento brutal”

El entrenador del Girona analiza en su respuesta a BOLAVIP el futuro de la promesa argentina. Michel, más que elogioso con Echeverri.

Rayo Vallecano y Girona igualaron en la última jornada de LaLiga. Un 1-1 en el marcador que deja a ambos clubes con realidades más que distintas. Consultado por BOLAVIP en rueda de prensa, Michel analizó el presente de sus hombres y por encima de todo, de Claudio Dialito Echeverri. Pronto habrá tiempo de charlar con Manchester City sobre el ex River Plate o Leverkusen.

“De la próxima temporada ya hablaremos. Es un jugador que tiene un talento brutal. Evidentemente, la situación en la que está el equipo hace que él tenga también novedad. Lleva poco tiempo jugando al fútbol profesional. Vino al City y jugó poco el año pasado”, empezaba Michel a la pregunta de BOLAVIP. Echeverri ingresó en la segunda mitad y ya tiene 14 encuentros con los de Montilivi.

Todo ello tras un camino difícil desde que dejó River. Pep Guardiola le dio minutos en el Mundial de Clubes antes de emprender rumbo a la Bundesliga. Ahora Girona y hasta junio es su destino. Michel, más que feliz de tenerle: “Este año, en Leverkusen, tampoco ha tenido los minutos que él quería y está en este proceso de mejora. Es un talento brutal a nivel de capacidad. Es un jugador diferencial y es un jugador muy interesante para un club como nosotros”.

Un gol y una asistencia tiene el Diablito hasta la fecha. Su cesión en Girona termina el 30 de junio. Recordemos que tanto catalanes como Manchester City hacen parte del mismo conglomerado de clubes. Se espera que Michel, en caso de seguir en el club, tenga una palabra más que importante a la hora de decidir que será del futuro de un Claudio Echeverri que recibió elogios de peso por parte de uno de los entrenadores de LaLiga.

Echeverri se cruzó con BOLAVIP a la salida del choque. Le preguntamos rápidamente por si había visto la clasificación de River Plate a la siguiente fase del torneo argentino tras un agónico empate con San Lorenzo. Lejos de abstraerse de su ex club, el Diablito fue claro mientras mostraba una sonrisa a nuestras cámaras: “Si, lo vi…Muy contento”.

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Girona y Echeverri luchan por no descender

A falta de 3 jornadas Girona es 18 en la tabla. Tiene 39 unidades y solo supera a Deportivo Alavés por 2. Arde la lucha por LaLiga en una edición del torneo donde entre los de Montilivi y Rayo Vallecano (decimo con 43) hay solo 4 unidades. Michel y el Diablito Echeverri tendrán duelos ante más involucrados en el descenso en estas semanas.

Michel y Echeverri, más que apretados con el descenso: GETTY

Recibir a Real Sociedad el jueves, visitar al Atlético de Madrid el fin de semana y cerrar con Elche, 14 en la tabla con 39 puntos, lo que le resta a un equipo lleno de inversión desde Emiratos Árabes Unidos y que un par de años atrás llegó a competir por el título de LaLiga. Tras el final de campaña, se define el futuro de Michel y del Diablito Echeverri.

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