¿No al Camp Nou?: el estadio de 14.000 localidades que puede ser la nueva casa del Barcelona

UEFA ya revisó formalmente las obras del Camp Nou y hay novedades para Barcelona. El conjunto culé podrá jugar la primera jornada de la fase de liguilla de la Champions League lejos de su feudo. Consigue una petición absolutamente vital para intentar llegar al partido frente a Valencia con la posibilidad de retornar a su casa después de un par de años. El problema y novedad no viene por ese costado.

La realidad pasa por entender que Barcelona en este momento no confía al 100% en sus chances de tener el Camp Nou terminado en cuanto a la primera fase de la oba se refiere para el fin de semana del 14 o el 15 de septiembre. Es la fecha donde tendrá que hacer de local frente a Valencia por LaLiga. En caso de no conseguirlo, no se descarta jugar a puerta cerrada en un estadio en obras o incluso pedirle al Girona el estadio de Montilivi a la espera de que 15 días más tarde pueda abrirse el feudo culé. La información de Mundo Deportivo, tajante.

14.000 localidades tiene el estadio del equipo asociado con Manchester City desde hace varios años. Girona no jugará esta temporada competiciones europeas y poder sacar algo de dinero con su poca capacidad de albergar público es mejor que jugar a puerta cerrada en el Camp Nou. Como último escenario se maneja la posibilidad de pedirle a LaLiga que Valencia sea local e invertir el calendario del certamen. Hablamos de un hecho sin precedentes. También de uno que llevaría a que Barcelona visitase cuatro campos seguidos durante el inicio de un campeonato por primera vez en su historia. Repetimos que las obras del Camp Nou no ayudan en cuanto a las predicciones.

Existen retrasos formales e igualmente una serie de papeleos que deben realizarse más allá del fútbol para poder volver. Barcelona ya sabe que no podrá contar con las 60.000 butacas de aforo que esperaba tener solamente unos meses atrás. Montjuic se encuentra descartado al estar todavía en época de conciertos. Solamente 48 horas antes del duelo frente a Valencia hay uno programado. Quitar y poner los andamios supone un trabajo de hasta 5 días que ni mucho menos ayuda para recibir a los ches. Ir a jugar a Girona no se encuentra ni mucho menos descartado.

El Camp Nou, todavía motivo de dolores de cabeza en Barcelona: GETTY

No es un tema menor para Barcelona el tema de las obras. Recordemos que la UEFA únicamente permite tener un estadio para hacer de local durante cada fase de su torneo. En caso de que el nuevo estadio del conjunto culé no tenga la primera fase del proyecto totalmente terminada para mediados de septiembre, la Junta directiva de Joan Laporta tendrá que buscar un estadio hasta la llegada de fases de eliminación directa en 2026. Sí, incluso con el estadio siendo reformado en octubre, el club no podrá hacer de local en este hasta el mes de marzo en la Champions.

