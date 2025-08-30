Ni Vinicius, ni Valverde o Rodrygo: Mastantuono, el titular más joven del Real Madrid en debutar por el Bernabéu en décadas

Franco Mastantuono sigue haciendo historia. El argentino fue titular en el Santiago Bernabéu ante Mallorca en una jornada que queda en los libros. Nadie desde el año 2000 ha tenido su primera vez en el estadio del Real Madrid de manera tan precoz. El ex River Plate lo hace con 18 años y 16 días, más joven que cualquier otra hoja de vida del club en todo el siglo XXI.

Courtois, Trent, Militão, Huijsen, Á. Carreras, Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Mastantuono, Mbappé y Vini Jr. Fueron los elegidos por Xabi Alonso de cara a una tercera jornada del certamen donde ya se conocía el resultado del Atlético de Madrid y donde Barcelona miraba de reojo. Los blancos saben que se trata de un partido clave pensando en la visita que el conjunto culé tendrá que hacer a Rayo Vallecano mañana en una noche donde sin dudas se viene una de las jornadas que suelen resolver torneos como este.

“Queremos acabar este primer bloque de tres partidos, casi de última fase de preparación, creciendo. Contra el Oviedo dimos un paso adelante y contra el Mallorca queremos dar otro, compitiendo, ganando y haciendo un buen partido en casa. Que a la gente le guste el equipo, que nosotros también nos gustemos, para acabar con buenas sensaciones antes del parón”, reflexiones de un Xabi Alonso que en la previa no dudaba de la importancia del choque.

Mallorca llega al Santiago Bernabéu con un empate y una derrota en lo que vamos de LaLiga. El equipo de Jagoba Arrásate presentó a Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Raillo, Kumbulla, Lato; Morlanes, Sergi Darder; Pablo Torre, Muriqi y Mateo Joseph como titulares. Venía de semanas difíciles y donde el futuro del argentino Pablo Maffeo colapsó buena parte de su información por todo lo alto. Los bermellones fueron goleados por Barcelona en un 0-3 que en el arranque del certamen, sumado a su 1-1 ante Celta de Vigo, se hace más que ejemplificante del paso al frente que deben dar en esta jornada.

Tras esto, no olvidemos que Real Madrid se va a parón de selecciones. Luego, habrá que pensar en una visita rumbo a Real Sociedad que será el último choque antes del comienzo de la UEFA Champions League. Manchester City, Liverpool, Juventus, Olympique de Marsella, Mónaco, Benfica, Olympiacos y Keirat de Almaty, los primeros de los blancos rumbo a la Copa de Europa número 16.

Xabi Alonso no duda sobre el sorteo de la Champions

El vasco, ganador de la Champions del 2014 con la Casa Blanca y de la mítica final de Estambul con Liverpool, reflexionó sobre un calendario donde habrá desafíos de peso: “El grupo es exigente, pero también motiva por los rivales. Viajar a Kazajistán es un condicionante un poco especial, a ver dónde lo encajamos en la competición. Es algo excepcional. Habrá que hacer la logística lo mejor posible”.

Historial del Real Madrid vs. Mallorca en el Bernabéu

Cuando hablamos de partidos oficiales de LaLiga en la capital de España, Real Madrid y el Mallorca se han enfrentado en LaLiga hasta en 66 ocasiones. 33 partidos se han disputado en el estadio Bernabéu y con un historial claro: 26 victorias merengues, 4 triunfos baleares y 3 empates.

