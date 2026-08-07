Mientras Vinicius ahora cobrará 22 millones de euros, esto fue lo máximo que Real Madrid le pagó a Cristiano Ronaldo

La Casa Blanca hizo oficial la renovación de Vinicius. Tendrá un nuevo sueldo de peso y así queda en comparación con el último que tuvo Cristiano Ronaldo.

Es oficial. Vinicius se queda en el Real Madrid hasta como mínimo el año 2032. Todo ello después de unas duras negociaciones con el Real Madrid y donde la posibilidad de ver al brasileño lejos del estadio Santiago Bernabéu fue una posibilidad latente. Cerca de 22 millones de euros será su nuevo sueldo en una entidad donde así queda en la comparación contra el último gran contrato de Cristiano Ronaldo en el Bernabéu.

Los reportes más fiables hablan de un Cristiano Ronaldo que en su último contrato con el Real Madrid recibía de manera anual un total de 22 millones de euros. Fue la oferta final que le hizo el conjunto merengue al delantero con más goles en toda la historia del club y que ahora seguramente se verá superada por los montos con los que Vinicius empezará la presente temporada. La inflación en el fútbol crece y con ello también los costes de tener estrellas en el equipo.

Recordemos que el portugués no mejoró más su situación salarial únicamente por la disputa que tuvo con la directiva de Florentino Pérez en el año 2018. Se le negó en aquel entonces igualar el contrato que Lionel Messi tenía en el Barcelona. El portugués siguió apretando y se llegó a un acuerdo donde el Real Madrid aceptaba su marcha tras 3 Champions League consecutivas ganadas por un valor cercano en transferencias a los 100 millones de euros.

Vinicius superará los montos de Cristiano Ronaldo en su último contrato con el Real Madrid. Si bien no han trascendido los premios por objetivos que el conjunto merengue le habría firmado al brasileño, la realidad pasa por entender que la Casa Blanca del fútbol entrega varios millones de euros a sus futbolistas por éxitos tanto a nivel individual como colectivo. Kylian Mbappé, eso sí, seguirá siendo el mejor pagado de todo el plantel.

Cristiano Ronaldo tuvo un sueldo de 22 millones netos al final de su paso por Real Madrid: GETTY

Mientras Vinicius ahora cobrará 22 millones de euros, esto fue lo máximo que el Real Madrid le pagó a Cristiano Ronaldo. El Arsenal de la Premier League se quedará sin el extremo brasileño después de algunas rondas de negociación que se dieron con su entorno en las últimas semanas. José Mourinho se asegura la permanencia en el equipo de una ficha absolutamente vital para su proyecto de fútbol ofensivo y vertical. Vini Jr. ya cobra igual que CR7.

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Vinicius, el mejor heredero de CR7

Solamente el brasileño ha podido rendir con orgullo con la camiseta 7 con la que el portugués reventase la historia del Real Madrid. A lo largo de sus 8 temporadas en el conjunto blanco, Vinicius ya suma 375 partidos. Todo ello de la mano de 128 goles oficiales y hasta 14 títulos. En ellos aparecen dos ediciones de la UEFA Champions League, 3 Mundiales de Clubes y dos Supercopas de Europa solamente en el panorama internacional.

El brasileño ya es el jugador más joven en la historia en marcar en dos finales de la Copa de Europa. Por España también ha tenido varios éxitos ganando 3 Ligas, una Copa del Rey y 3 Supercopas de España. Son más títulos locales que los que tuvo Cristiano Ronaldo en su etapa por el conjunto merengue.

Datos claves

Vinicius renovó con el Real Madrid hasta 2032 con un sueldo de 22 millones.

renovó con el Real Madrid hasta 2032 con un sueldo de 22 millones. Cristiano Ronaldo percibía 22 millones de euros al año en su último contrato merengue.

percibía 22 millones de euros al año en su último contrato merengue. Vinicius acumula 375 partidos, 128 goles y 14 títulos en el Real Madrid.