El nuevo cruce entre Vinícius Júnior y Pablo Maffeo del que habla todo Real Madrid

Ya se transformó en algo habitual. Cada vez que Real Madrid y Mallorca se enfrentan por LaLiga se da por sentado que Vinícius Júnior y Pablo Maffeo tendrán su disputa. Así lo es desde hace varias temporadas y el partido que se llevó a cabo este sábado 4 de abril por la fecha 30 en Son Moix no fue la excepción.

Lo único diferente esta vez fue que el brasileño inició el encuentro en el banco de suplentes (Álvaro Arbeloa decidió no exigirlo tanto luego de los partidos que afrontó con su selección en los Estados Unidos por la fecha FIFA de marzo) y que recién jugó los últimos treinta minutos (entró en lugar del canterano Manuel Ángel). No obstante, esa media hora fue tiempo más que suficiente para que se trenzara con el jugador bermellón.

En la primera intervención de Vinícius Júnior, Pablo Maffeo se encargó de la marca, rozó el balón y lo envió al córner, aunque el árbitro del partido señaló saque de arco. Esa situación fue la chispa que se necesitaba para que el fogón se encendiera. El delantero del Real Madrid protestó y eso detonó la reacción del futbolista que alguna vez citó Lionel Scaloni para la Selección Argentina. “Ya estás hablando”, soltó Maffeo.

Vinicius no dijo nada. Directamente respondió a la siguiente acción tirándole un caño al defensor del Mallorca. Ahí solo hubo cruce de miradas y sonrisas. Fue en ese instante cuando las cámaras de Movistar se encargaron de hacer un seguimiento de la situación que, un minutos después, terminó con Maffeo llamándole a Vinícius ”Balón de Playa”, en alusión al Balón de Oro que perdió con Rodri en 2024.

Real Madrid perdió 2 a 1 con Mallorca y prácticamente se despidió de LaLiga

A falta de 8 fechas para el final, el Real Madrid, que perdió 2 a 1 con el Mallorca (equipo que está peleando por la permanencia en la primera división del fútbol español), quedó estancado en el segundo puesto con 69 unidades. Ahora, la distancia con el Barcelona es de 7 puntos, puesto que los de Hansi Flick vencieron al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano por el mismo resultado.

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De esta manera, el Merengue está prácticamente obligado a ganar todos los partidos que le quedan por el certamen local, incluido el Clásico de España pautado para el 10 de mayo en el Camp Nou, lo que le permitiría, como mínimo, arrimarse a la cima y llegar con chances a la última fecha.

En síntesis