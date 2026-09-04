Ni Messi lo pudo evitar: la gran deuda de Inter Miami con sus entrenadores de la fundación del club

Desde la fundación del club que ser DT de Inter Miami es cargo de alto riesgo. Ni tener a Messi ni los títulos han roto con una clara tendencia.

Kily González es el nuevo entrenador del Inter Miami. Llega a un proyecto en horas bajas y donde el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina obliga a aprovechar como nunca al 10. El nuevo DT de Las Garzas se enfrenta a una exigente MLS donde el equipo de David Beckham no ha podido consolidar grandes proyectos en el tiempo. Los números no mienten.

Inter Miami ha tenido 7 entrenadores en su historia. Desde el 2020 que el club no ha podido conseguir que ninguno de estos supere los 100 partidos oficiales al frente del banco de suplentes. El que más lejos llegó fue Phil Neville con 90 entre 2021 y 2023. Ni siquiera Javier Mascherano o Gerardo Martino, con títulos en su palmarés, pasaron de los 70.

Diego Alonso sumó 24, Javier Morales 7, Tata Martino 67, Javier Mascherano 67 y Guillermo Hoyos 18. Más de la mitad de ellos contaron con la presencia de Messi en su plantilla y en un momento de absoluto crecimiento por parte de la franquicia. González se enfrenta a una realidad estadística que muestra las exigencias del club de David Beckham, así como la incapacidad de generar un proyecto que supere el paso del tiempo en una liga cambiante con cada mercado de fichajes. Kily ya espera por el debut.

“Inter Miami CF anuncia que ha alcanzado un acuerdo con Cristian Alberto “Kily” González para convertirse en el nuevo entrenador del Primer Equipo. González asumirá de manera efectiva sus funciones una vez reciba los correspondientes permisos de trabajo”, dictaba el comunicado oficial por parte del club para anunciar a su nuevo entrenador tras la salida de Guillermo Hoyos luego de 18 partidos.

Neville sigue siendo el DT con más partidos en Inter Miami: GETTY

Miami ha sido la ciudad donde Messi más cambios de entrenador en menor cantidad de tiempo ha sufrido a lo largo de su carrera. Tanto en Barcelona como en Paris Saint-Germain disfrutó de una estabilidad que de momento no ha podido llegar al sur de la Florida a pesar de los títulos conseguidos durante los últimos dos años. No nos olvidemos de que el próximo 18 de septiembre ante Cruz Azul hay otra copa en juego con la Campeones Cup.

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¿Cuándo llega el debut de Kily Gonzalez en Inter Miami?

Puede llegar en la noche del sábado con el encuentro entre Inter Miami y Atlanta. Será ahí cuando podamos disfrutar del primer gran partido de Kily González dirigiendo a una franquicia en marcha como segunda de la Conferencia Este con 42 puntos y a 10 del líder Nashville. Tras dicho compromiso, Las Garzas se medirán con rivales como Chicago y el propio Nashville antes de la final frente a Cruz Azul.

González y sus hombres completarán el mes de septiembre con partidos frente a San Diego el 21 de septiembre y visitando a Columbus el día 28. Así arrancará el enésimo proyecto que en la Florida pretende consolidar a un entrenador que pueda mantenerse en más de un centenar de partidos por primera vez desde el año 2020.

Datos claves

Kily González asumió oficialmente como nuevo entrenador del Inter Miami .

asumió oficialmente como nuevo entrenador del . Ningún DT en la historia de Inter Miami ha superado los 100 partidos .

ha superado los . El debut de Kily González podría darse este sábado frente a Atlanta.