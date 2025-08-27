¿Cuál fue la influencia de Scaloni para que Nico Paz no regrese a Real Madrid y siga en Italia?

Lionel Scaloni fue vital para que Nico Paz se quede en Como. Es prácticamente un secreto a voces que el futbolista argentino no llegará al Real Madrid durante esta temporada. Diferente es la historia pensando en un verano del año 2026 donde justamente el zurdo se juega buena parte de las pretensiones de su carrera. La selección Albiceleste se encuentra detrás de una serie de movimientos que ya hacen que por la sede de la AFA se palpite la Copa del Mundo.

La ecuación es clara: para Diario AS Scaloni tiene mucho que ver con qué Nico Paz no regrese al Real Madrid. No nos olvidemos que el conjunto merengue busca centrocampistas por estas fechas ante la posible salida de Dani Ceballos rumbo a Marsella. El jugador nacido en Tenerife se encontraba a únicamente 8-9 millones de euros de poder retornar a la que siempre ha sido su casa. Su deseo por tener la mayor cantidad de minutos posibles pensando en ganarse un lugar en la lista de Lionel terminó de inclinar la balanza por no forzar su marcha del lago Como. Ojo, pues en este momento es prácticamente un secreto a voces que será futbolista de los merengues desde el 1 de julio del año 2026.

“No es cierto que hayamos rechazado una oferta. Nadie hace ofertas oficiales sabiendo que tenemos que enviarlas al Real Madrid. Hubo un momento en que temíamos que Nico volviera al Real Madrid. Creció en la cantera del Madrid y soñaba con jugar algún día en el Bernabéu. Por suerte, se quedó”, supusieron declaraciones puntuales del presidente del club italiano en las últimas horas. En esta se negó la posibilidad de que el argentino pasase a manos del Tottenham por un monto cercano a los 70 millones de euros. Ahora mismo lo que se busca con el conjunto merengue es que Como pueda recibir algo más de los 9 millones de euros pactados para consagrar su recompra por parte de la plantilla de Xabi Alonso el 1 de julio del 2026.

Repetimos que para Nico Paz lo más importante pasa por convencer a Scaloni y pensando en el Mundial del 2026. Uno donde Argentina defenderá la Copa ganada en 2022 y donde la competencia por un lugar en la lista de 26 convocados es absolutamente infernal. El propio seleccionador de la Albiceleste ha dejado en claro de manera pública como privada que únicamente llamará a la guerra a quienes tengan mayor cantidad de minutos y continuidad en sus piernas. Irse al Real Madrid por esto era un arma de doble filo, un riesgo enorme pensando en perderse un torneo que llega a cada cuatro veranos e incluso la posibilidad de cortar una progresión que por Italia ha roto con todo tipo de pronósticos. El 1 de julio del 2026 la película es distinta.

El Mundial, máxima prioridad para Nico Paz ahora mismo: GETTY

“Siempre se va a hablar mucho, pero yo estoy tranquilo y enfocado en el Como. Se viene una temporada muy importante y en la que podemos hacer cosas muy buenas. Estoy deseando empezar ya el primer partido de liga para demostrar al mundo de lo que el Como es capaz. Estoy muy ilusionado…Ahora mismo mi sueño es jugar el siguiente Mundial, el año que viene, y estoy trabajando todos los días para poder conseguirlo. Para eso hay que hacerlo bien con el club . Quiero hacerlo lo mejor posible con el Como. Es un año crucial y estoy muy ilusionado, con muchas ganas de que llegue ya la primera fecha del campeonato”, reflexionaba el propio Nico alrededor de su carrera el pasado 8 de agosto. Lo hizo en una charla con Cadena SER donde dejó en claro que en este momento su carrera pasa por llegar de la mejor manera posible al verano del año que viene. Argentina sueña.

Real Madrid y un negocio de oro con Nico Paz

Incluso si desde el conjunto merengue no se apostase por su retorno el año que viene, la realidad es que hasta el verano del 2027 tiene prácticamente a Nico Paz al alcance de su mano. Hasta el 1 de julio de dicho año la Casa Blanca del fútbol apenas tendría que pagar como mucho 11 millones de euros para repatriarle. Es la letra pequeña del acuerdo firmado con Como. En caso de que no lo necesitase para dicha fecha, ostenta todavía el 50% de sus derechos federativos.

Un escenario que explica cómo si Tottenham verdaderamente ofertaba 70 millones de euros, la mitad de estos debían pasar a las cuentas del Real Madrid. Como ha intentado negociar con la directiva de Florentino Pérez en el pasado para quedarse con el 100% de los derechos federativos de Nico Paz sin suerte. Diario AS no duda e indica que se cuenta con su presencia en Valdebebas para el 1 de julio del año 2016.

