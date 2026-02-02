“He visto fallar a Messi”: la defensa de Fábregas a Nico Paz tras errar un penal en el último minuto

Como no pudo pasar del empate frente a Atalanta por una nueva jornada de la Serie A. Nico Paz erró un penalti en el último minuto frente al equipo de Bérgamo que desató todo tipo de análisis e imágenes más que crueles sobre lo que vivió el internacional con Argentina sobre el césped. Tras minutos de lágrimas y desazón total, su entrenador le defendió en rueda de prensa por todo lo alto. Cesc Fábregas no se une a las críticas.

“Es importante mandar un mensaje positivo y de ánimo a los jóvenes. Si los queremos matar por un penalti yo no soy esa persona. Esto es parte del fútbol. He fallado yo, he visto fallar a Messi, a Terry en final de ‘Champions’ y eso sí que duele…El balón no ha querido entrar. Es parte del fútbol también. Felicidades a la Atalanta porque han hecho su partido. Hemos tenido 29 ocasiones claras. Duele pero es así”, empezó el entrenador del como alrededor de los acontecimientos al final del choque. Defensa total a su pupilo.

Hablamos de una jornada donde el equipo del lago fue un absoluto vendaval ofensivo. Sobre el minuto 98, Nico Paz tendría la oportunidad de oro para definir el encuentro, pero tal y como le ha ocurrido en los otros dos lanzamientos de la temporada desde el punto penalti, su remate terminaría por fuera de la portería. Marco Carnesecchi se vistió de héroe para La Dea.

Fábregas deja en claro que no se une a las críticas a Paz. Le considera el líder de un proyecto que le tiene como bandera con apenas 21 años. Entiende que lo vivido, le hará más fuerte: “Esto es parte del camino, que se vaya a casa pensando que es malo, porque se sentirá así, aunque nosotros no lo vemos de esa manera. Estamos muy unidos, tanto con Nico como con todos los jugadores jóvenes que tienen la valentía de intentar marcar la diferencia. Él siempre lo intenta. Y eso es lo importante. El campeón tiene que levantar la cabeza cuando ha pasado algo que no ha ido bien”.

Nico Paz falló su tercer penalti seguido en Como: GETTY

El empate a ceros ante Atalanta hace que Como se quede como sexto calificado de la Serie A de Italia con un total de 41 puntos en 23 fechas. 5 unidades por detrás del equipo de Cesc aparece una Atalanta que sobrevivió un auténtico asedio en el lago. Lejos de cuestionar el desempeño de Nico desde el punto penalti, su entrenador le defendió por todo lo alto y festejar el momento de forma de un futbolista que parece tener todo acordado para unirse a Argentina en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA.

Publicidad

Publicidad

Los números de Nico Paz tras Como vs. Atalanta

Decir que el argentino es la sensación del Calcio no es ni mucho menos una exageración. A sus 21 años y con 25 partidos en lo que vamos de temporada acumula ya un total de 9 goles y 6 asistencias. Son números que ya le tienen por encima de los desempeños individuales que tuviese en su última temporada en el equipo italiano. En su primera campaña firmó 6 goles y 8 asistencias en 35 partidos oficiales.

Hablamos de una explosión a nivel de rendimiento que hace entender a todos que incluso podría volver a Real Madrid a mediados de año. Parece ser un secreto a voces y una operación prácticamente acordada entre ambas entidades. Recordemos que los merengues apenas tendrán que pagar 9 u 11 millones de euros para recuperar a un canterano al que solamente la cantidad de estrellas presentes en el Santiago Bernabéu sacó de la capital española. Todo preparado tras el Mundial.

Datos claves

Nico Paz falló un penalti al minuto 98 en el empate 0-0 entre el Como y Atalanta .

falló un penalti al minuto en el empate entre el y . El argentino registra 9 goles y 6 asistencias en 25 partidos durante la presente temporada.

y en durante la presente temporada. El Como se ubica en la sexta posición de la Serie A con un total de 41 puntos.

Publicidad

Publicidad

ver también No es Nico Paz: el jugador del Como que Cesc Fábregas asegura que costará 88 millones