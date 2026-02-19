No solo Messi o Cristiano Ronaldo: los seis jugadores en activo que ya superan los 500 goles oficiales

Harry Kane llegaba a lo largo del último fin de semana a los 500 goles oficiales. Se suma una lista de 22 jugadores que a lo largo de la historia han conseguido en este hito. En activo quedan un total de seis y mucho más que la figura de Cristiano Ronaldo o Lionel Andrés Messi. Hay arietes de todos los colores.

Portugués y argentino, comandan la tabla al ser los dos máximos anotadores en la historia de este juego. El portugués suma un total de 962 tantos oficiales hasta la fecha y en cuanto al argentino se refiere, las cifras nos dejan 896. Se espera que cuando lleguen al final de sus respectivas carreras, junto al resto de jugadores, sigan manteniéndose en lo más alto de una clasificación donde han superado a mitos de la talla de Pelé o Romario a lo largo de la última década.

Pero como decimos, hay mucho más. A la figura de Harry Kane se le sumaba a lo largo de los últimos años el nombre de Robert Lewandowski. El polaco ha construido una carrera de goles interminables en su paso por clubes como Borussia Dortmund, Bayern Múnich o Barcelona en el último tiempo. Para muchos ya es considerado el tercer gran activo de una generación donde ha tenido que batirse en innumerables batallas con los Cristiano Ronaldo o Lionel Messi por títulos de carácter colectivo como individual.

Le sigue en cuanto a los nombres en activo se refiere, la figura del uruguayo Luis Suárez. El actual compañero de Messi en Inter Miami suma un total de 597 goles oficiales a lo largo de una carrera que le ha llevado hasta a seis ligas distintas. En gran parte de estas se llevó incluso el premio a máximo anotador de la temporada en varias ocasiones y compitiendo por Botas de Oro en las que como todos los nombres anteriores, buena parte de estas terminaron en manos de portugués o argentino. Para muchos en La Florida, se trata de su última campaña como profesional.

Kane y Lewadowski, dentro del club de los 500 goles en activo: GETTY

A solo 17 goles de Harry Kane, se encuentra la figura de Karim Benzema. 517 gritos sagrado suma el ex delantero del Real Madrid en tiempos donde en Arabia Saudita se sigue hablando de su llegada al Al-Hilal. Su temporada del Balón de Oro allá por el 2022 supuso la mejor de sus campañas a nivel individual e igualmente un punto de quiebre en cuanto a la valoración colectiva que el aficionado promedio ha hecho de su carrera. Tiene 38 años y por ende, no mucho camino por delante.

Los 22 jugadores con 500 goles de la historia

Cristiano Ronaldo – Portugal – 962 goles Lionel Messi – Argentina – 896 goles Josef Bican – Austria – 759 goles Pelé – Brasil – 757 goles Romário – Brasil – 745 goles Gerd Müller – Alemania – 735 goles Robert Lewandowski – Polonia – 711 goles Ferenc Puskás – Hungría – 704 goles Jimmy Jones – Irlanda – 647 goles Eusébio – Portugal – 621 goles Max Morlock – Alemania – 609 goles Luis Suárez – Uruguay – 597 goles Zlatan Ibrahimović – Suecia – 573 goles Isidro Lángara – España – 525 goles Zico – Brasil – 522 goles Karim Benzema – Francia – 517 goles Hugo Sánchez – México – 516 goles Alfredo Di Stéfano – Argentina – 509 goles Ferenc Bene – Hungría – 508 goles Roberto Dinamite – Brasil – 507 goles Jef Mermans – Bélgica – 500 goles Harry Kane – Inglaterra – 500 goles

