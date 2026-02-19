El tercer trofeo del hijo de Cristiano Ronaldo con Portugal genera debate sobre su futuro: ¿A qué país de las cinco opciones que tiene representará?

El Torneo Internacional del Algarve 2026 deja conclusiones de peso alrededor del rendimiento del hijo de Cristiano Ronaldo. Se trata de la tercera conquista del primer heredero del máximo goleador que tiene este juego hasta la fecha. No nos olvidemos que podría representar hasta cinco naciones distintas cuando llegue a la profesionalidad. Hay de todo tipo.

A lo largo del certamen, CR7 Jr. dio una asistencia contra Japón, casi marca dos goles vs. Holanda y en la final ante Alemania entraría en el segundo tiempo mientras sus compañeros marcaban los goles de un 3-1 que ahora mismo hace a la Selecao nuevamente campeón en su categoría sub-16. Cada vez más ojos se encuentran detrás de sus servicios.

No son pocas las selecciones que se encuentran a la espera de saber qué decisión tomará Cristiano Ronaldo Jr. sobre su futuro. La más potable a corto plazo pasa por entender que seguirá los pasos de su padre en una selección con la cual el comandante ha levantado un total de tres títulos. Juega desde hace varias categorías en una entidad donde lo largo de las últimas semanas volvió a ser noticia y tendencia por su nivel ofensivo. Al-Nassr de Arabia, su destino en clubes a corto plazo.

Pero hay mucho más. Recordemos que el hijo de Cristiano Ronaldo nació en el año 2010 por California y que por ende tiene la nacionalidad norteamericana. Un hito no menor pensando en garantizarse minutos de peso en una selección ascendente. Y donde también el deporte más popular del planeta se convierte cada vez más en una religión. Igualmente, aparecen destinos en Europa e incluso África pensando en el futuro.

Y es que gracias a su paso por LaLiga española o la Premier League, el hijo de Cristiano Ronaldo también podría elegir al Reino Unido o a la selección española como su destino a nivel del fútbol internacional. Cuenta con todos los permisos para descartarse por dos naciones campeones del mundo cuando llegue el momento. Veremos que camino toma dentro de algunas campañas.

África, otra opción para Cristiano Ronaldo Junior

Por último, pero no menos importante, aparece Cabo Verde. Una opción casi desconocida para la mayoría, pero que se encuentra en la hoja de ruta de la decisión de Cristiano Ronaldo Jr. gracias a la ascendencia familiar del entorno de CR7 padre. Mientras disfruta con la selección Sub 16, poco a poco se van sumando los interesados en quedarse con el hijo del máximo goleador en la historia de este juego.

“Tiene potencial, es grande, es rápido y dribla bien, pero eso no lo es todo. Esto requiere mucha dedicación y trabajo duro. No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría que lo fuese… claro que sí. Sin embargo, quiero lo mejor para él, sea futbolista o médico”, reflexiones de CR7 allá por el 2019 sobre el futuro en este deporte de su hijo. Ahora mismo no son pocas las naciones a la espera de sus decisiones.

