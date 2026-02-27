Barcelona da una respuesta oficial sobre el fichaje de Julián Alvarez y Atlético de Madrid está en alerta

Julián Alvarez está en boca de toda Barcelona. Es el jugador que más gusta a la directiva de Joan Laporta para ser el reemplazo de Robert Lewandowski a partir del mes de julio. En las últimas horas Deco, directo deportivo, habló sobre su posible fichaje en una frase que ni mucho menos relaja al Atlético de Madrid. Los colchoneros no quieren perderle.

“No hemos hablado con ningún club o jugador. No es momento de hacerlo, por más que nos gusten. Ya hablaremos cuando toque. Estamos en febrero. Hay muchos jugadores que nos gustan. Ya veremos. Tenemos dos delanteros. No es momento de tomar decisiones”, palabras de Deco en las horas del jueves. No duda del potencial del colchonero, pero negó cualquier contacto sobre el tema.

En las últimas semanas diferentes medios de comunicación han dejado en claro que Barcelona va por Julián Alvarez. No es la primera vez que se le relaciona con potencias de este calibre en España, más si una clave teniendo en cuenta que estamos en tiempos de elecciones por la ciudad condal. En Atlético de Madrid no piensan en su salida a pesar de un momento de forma lejano a las expectativas sobre su fichaje un par de años atrás.

A tal punto llegó el revuelo por las palabras de Deco que incluso Mateu Alemany, directo deportivo de los rojiblancos, salió al cruce para negar que estén abiertos a negociar por el argentino. Es un jugador capital del proyecto: “Julián es jugador del Atlético. El Atlético tiene muy buenos jugadores y muchos clubes interesados en ellos, pero no hemos hablado con nadie, ni precandidatos ni candidatos, ni del Barcelona, ni con nadie”.

Muchos sueñan con unir a Lamine Yamal con Julián Alvarez en Barcelona: GETTY

Todo llega en tiempos de vacas flacas para Julián Alvarez. En lo que vamos de temporada el ex River Plate suma solo 13 goles y 6 asistencias en 35 partidos. Son cifras lejanas a su última campaña en Madrid, donde firmó 29 tantos y 8 pases de gol en un total de 57 batallas oficiales. En la capital de España no confían en las palabras de Deco apuntado por la prensa como una ficha claves para intentar que La Araña sea blaugrana.

Publicidad

Publicidad

Barcelona confía en la remontada contra Atlético Madrid

El partido de ida de semifinales de la Copa del Rey nos dejó ver la mejor versión del Atlético de Madrid. También a un Barcelona débil y que dio sensaciones de bajó tanto físico como de fútbol impropias de un líder de LaLiga. Deco dejó en claro que se confía en la remontada por el mes de marzo y que igualmente, 90 minutos en el Camp Nou son más que largos.

“Hay motivos para creer. Es difícil. Hay que asumir el 4-0 es duro. No lo esperábamos. Este equipo ya demostró que puede superar momentos duros. Estamos en la mitad del partido”, reflexiones del director deportivo culé sobre el partido de vuelta. Todo se define el 3 de marzo y para buscar una plaza en La Cartuja de Sevilla ante el vencedor de Real Sociedad vs. Athletic Club de Bilbao.

Datos claves

Deco negó contactos actuales por el fichaje de Julián Álvarez ante el interés del Barcelona.

negó contactos actuales por el fichaje de ante el interés del Barcelona. El delantero argentino Julián Álvarez registra 13 goles y 6 asistencias en la presente temporada.

registra y en la presente temporada. El Barcelona buscará remontar un 4-0 ante el Atlético de Madrid el próximo 3 de marzo.

Publicidad

Publicidad

ver también “Es mentira que Barcelona tenga avanzando a Julián Alvarez”