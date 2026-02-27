Pese a comprar Almería, Cristiano Ronaldo no podrá jugar en su nuevo club por culpa de Gerard Piqué

Cristiano Ronaldo vuelve a España. Lo hará como dueño del 25% de un Almería donde ya hay una revolución alrededor de su figura. Pese a la expectativa y el deseo de algunos por volver a verle jugar LaLiga, la realidad es que la ley se lo impide. Todo empezó con Gerard Piqué unos años atrás y cuando el ex Barcelona era noticia a diario.

Nos devolvemos al año 2025. En aquel momento Piqué estaba siendo investigado por la negociación que se llevó la Supercopa de España a Arabia Saudita. Una trama donde el ex jugador del Barcelona hizo de intermediario entre todas las partes y donde su empresa, Kosmos, salió beneficiada económicamente por ello. Desde el Consejo Superior de Deportes marcaron que ningún jugador podía ejercer valores comerciales en el torneo mientras tuviera permisos de jugar sobre el césped.

Gracias a esto, ningún jugador que compita en activo puede tener intereses económicos más allá de su práctica en el día a día. Cristiano Ronaldo no podrá ser dueño y jugador al mismo tiempo, entendiendo que Almería quisiera contar con el de manera activa. Por Piqué y la trama Supercopa de España donde Luis Rubiales también estaba en el medio, CR7 de momento no jugará más en territorio Español.

Mohamed Al Khereiji, máximo directivo del club, agradeció a Ronaldo por meterse en una operación vital para potenciar el club. Creen que dará una experiencia que será vital para asentar al Almería en primera división: “Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera”.

Tras compra de CR7, Almería marcha tercero en segunda división y sueña con el ascenso: GETTY

Tras concretarse la compra, ahora CR7 solo espera por los tiempos del Consejo Superior de Deportes. Tienen que pasar hasta tres meses para que la operación pase todos los filtros de pulcritud y burocracia en la justicia. A la espera de novedades y de saber como trabaja en el día a día en los intereses del equipo, la Ley Piqué frustra el sueño de muchos en cuanto al final de carrera de Cristiano Ronaldo.

Publicidad

Publicidad

CR7, emocionado por comprar Almería

“Desde hace mucho tiempo, mi ambición ha sido contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”, reflexiones de CR7 en el comunicado conjunto con Almería donde dejó en claro que ni mucho menos su relación con el deporte terminará en Arabia.

Por lo pronto, Cristiano tiene contrato en Al-Nassr hasta el mes de junio del 2027 y toda su actividad pasará por Riad a corto y mediano plazo. Es el lugar donde CR7 ha rendido desde 2022 y donde tiene el gran objetivo de buscar los 1000 goles oficiales. Cuando termine dicha etapa de su vida, veremos si aparece en palcos como el del Santiago Bernabéu o el Camp Nou de Barcelona.

Datos claves

Cristiano Ronaldo no podrá ser jugador del Almería al ser dueño del 25% de acciones .

no podrá ser jugador del Almería al ser dueño del . El Consejo Superior de Deportes dispone de tres meses para aprobar la operación de compra.

dispone de para aprobar la operación de compra. Ronaldo mantiene un contrato vigente con el club Al-Nassr hasta junio de 2027.

Publicidad

Publicidad

ver también Oficial: Cristiano Ronaldo es nuevo dueño de un club de segunda división de España