Mientras aún no tiene licencia para conducir, este es el coche de 140.000 euros de Mbappé

Kylian Mbappé es noticia por estas horas gracias a una lesión de rodilla que veremos durante cuanto tiempo le tiene por fuera del césped. Mientras trabaja en la ciudad deportiva del Real Madrid pensando en su recuperación, el galo también tiene objetivo por su vida más personal. Recordemos que aún no tiene licencia para conducir, por lo que este es el coche de 140.000 euros todavía no ha podido ser estrenado por sus manos.

Es tradición en Real Madrid que cada temporada haya autos nuevos para los jugadores. La alianza de los blancos con BMW hizo que Mbappé recibiera en el 2025 un lujoso BMW i7, tasado en 144.013 euros. Hablamos de un modelo insignia de la compañía y que mide 5,40 metros de longitud y que pesa casi 2.700 kilos. El propio Kylian ha explicado por que todavía no maneja solo en carretera. Comparte este modelo de auto con nombres como Vinicius o Jude Bellingham.

“Por mi carrera me perdí cosas simples como tener carnet de conducir. Creo que todo el mundo lo tiene. Para muchas personas es una obligación, pero no lo era para mí. El carnet suele ser sinónimo de autonomía, pero yo tuve autonomía muy pronto porque siempre he tenido conductores a mi disposición. Nunca ha sido una prioridad”, comentaba algunos meses atrás el ex PSG sobre una situación que ha intentado corregir en el último tiempo.

Días atrás diferentes portales han desvelado que Mbappé ya se encuentra en clases. Una autoescuela de Alcorcón es la elegida por el galo para poder manejar su BMW i7 tasado en 144.013 euros. No es ni mucho menos el único auto en su colección, más si uno con valor sentimental añadido al ser el primero que Real Madrid pusiese en sus manos. Hablamos de un modelo 100% eléctrico, lleno de lujos internos y que tiene uno de los tamaños más importantes de la compañía alemana.

Mbappé espera poder conducir lo antes posible su nuevo BMWi7: TW

Como decimos, Mbappé tendrá muchos autos para elegir cuando aprenda a conducir. Su colección incluye modelos como el Ferrari 488 Pista, Ferrari SF90 Stradale, Ferrari 458, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Touareg, Volkswagen ID.5, Volkswagen Multivan, Mercedes-Benz V-Class, Audi RS6 Avant, Porsche 911 Turbo S, BMW i7 y Cadillac Escalade. Entre todos estos, su colección personal se encuentra tasada en sumas superiores a los 2.2 millones de euros.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Kylian Mbappé recibió un BMW i7 de 144.013 euros como parte del acuerdo con el Real Madrid.

recibió un de 144.013 euros como parte del acuerdo con el Real Madrid. El delantero francés aún no tiene licencia de conducir y utiliza conductores a su disposición.

y utiliza conductores a su disposición. La colección personal de autos de Mbappé supera un valor total de 2.2 millones de euros.

ver también Mientras Griezmann conduce un Rolls Royce Cullinan, este es el coche de Julián Alvarez en Atlético de Madrid