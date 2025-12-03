La reacción de Haaland tras llegar a los 100 goles en Premier League: “La gente debería criticarme”

Erling Haaland es historia viva de la Premier League. El delantero de Pep Guardiola en Manchester City llega 100 goles por la liga inglesa en medio de la victoria por 5-4 ante Fulham como visitante. Esta fue la reacción del noruego a un nuevo récord que ya está en manos de su pierna izquierda. Nadie lo hizo en tan pocos partidos.

“Estoy orgulloso y feliz de haber llegado a los 100 goles en la Premier League. Pero cuando eres delantero del City, debes conseguir grandes números. Y ese es mi trabajo…La gente debería criticarme si no marco, eso es lo que normalmente hace la gente, así que al final, como dije, ¡Debo cumplir!”, reflexiones de Erling Haaland al oeste de Londres y para darle a los dirigido por Pep una victoria clave. Arsenal jugará en unas horas y veremos si la tabla puede apretarse.

Como decimos Haaland ha hecho historia. Llega a 100 goles en la mejor liga del mundo con apenas 111 partidos disputados. Alan Shearer, para muchos el mejor 9 de la historia del Reino Unido, lo había conseguido en 124 en una marca que muchos pensaban que jamás iba si quiera a soñarse con rebatir. Erling, sin el foco o la prensa de muchos, continua devorando hitos a sus apenas 25 años.

A sus curiosas reflexiones sobre su rendimiento Haaland le suma pedidos colectivos. El noruego de pasar página lo antes posible e intentar volver a ser una máquina que comita en cada frente. Se viene de la peor campaña en la historia de Guardiola en Inglaterra: “Necesitamos mejorar como equipo, ese es nuestro enfoque…No deberíamos pensar demasiado en el Arsenal…Deberíamos centrarnos en nosotros mismos, intentar mejorar, evitar que hoy en día ocurran cosas como esta porque no es suficiente y todos lo sabemos”.

Haaland, el 9 al que menos partidos le costó llegar a los 100 goles en Premier: GETTY

Como próximo récord Haaland intentará convertirse en el quinto jugador de la historia en marcar un mínimo de 60 goles en un año calendario. Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los únicos que lo han conseguido desde el 1 de enero del 2000. Necesita 8 gritos sagrados más para firmar otra marca de peso. Erling sigue a lo suyo y con apenas 25 años, ya es el 9 más precoz en marcar 100 goles en la Premier.

