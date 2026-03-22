¿Por qué no juega Thibaut Courtois en Real Madrid vs. Atlético de Madrid por LaLiga española?

Real Madrid y Atlético de Madrid disputan una nueva edición del derbi de la capital de España. Una jornada clave de cara a la consecución del título de LaLiga donde el Barcelona manda desde arriba. Este es el motivo por el que Thibaut Courtois no forma parte de la convocatoria de los dirigidos por Álvaro Arbeloa para el compromiso.

Y es que, en el descanso del encuentro ante el Manchester City por los octavos de la UEFA Champions League, Courtois fue sustituido por Andriy Lunin. Se especulaba en aquel entonces con una simple molestia o sobrecarga en su pierna derecha, pero lentamente los peores presagios aparecieron. El belga tiene un desgarro y será baja durante varias semanas.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Pendiente de evolución”, confirmaban tanto las redes sociales como la página oficial del Real Madrid en relación a la salud de su portero. Se espera que no pueda tener minutos como mínimo hasta la llegada del final de abril.

¿Qué partidos se pierde además del derbi? Al choque con el Atlético de Madrid habría que sumarle los de Mallorca, Girona, Alavés y Real Betis en cuanto a LaLiga española se refiere. También los cuartos de final de Champions ante el Bayern Múnich. Una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, con desgarro incluido, es el parte médico que lo saca del choque estelar de la jornada en España.

Courtois empezó a sentir molestias en el calentamiento vs. Manchester City: GETTY

Es por esto que no juega Thibaut Courtois en el Real Madrid vs. Atlético de Madrid. Se trata de una lesión donde en la casa blanca priorizan, como sea, el que el guardameta pueda estar presente para el último mes de la campaña. Ahí los merengues jugarán ante el Barcelona por LaLiga e igualmente una potencial semifinal de la Champions League frente al vencedor del duelo entre Liverpool y PSG. Andriy Lunin será el titular para el derbi de la capital de España.

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Datos claves

Thibaut Courtois sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho con desgarro.

sufre una lesión muscular en el con desgarro. El portero belga será baja en el derbi y en los cuartos de Champions contra el Bayern.

contra el Bayern. Andriy Lunin asumirá la titularidad del Real Madrid como mínimo hasta finales de abril.

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