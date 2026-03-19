¿Cuál es el futuro de Mastantuono en Real Madrid tras no ser convocado a la Selección Argentina?

Franco Mastantuono no ha sido convocado por Argentina para la última ventana FIFA antes de la llegada de la Copa del Mundo. Lionel Scaloni le descarta a solamente unos meses de la llegada del gran torneo y en medio de un panorama difícil para el extremo por derecha en el Real Madrid. Este se espera que sea su futuro a corto plazo en la casa blanca. En julio y agosto puede haber grandes novedades.

Mastantuono ya se ha recuperado de sus dolencias físicas de las últimas semanas. Unas que coincidieron con el punto más bajo de la temporada del Real Madrid. Los merengues se han ido recuperando en LaLiga e igualmente en una Champions donde ya están en cuartos vs. Bayern Múnich. Estos son los partidos que le quedan al argentino para intentar arañar la mayor cantidad de minutos antes de la llegada del Mundial.

Concretamente quedan un total de 10 jornadas de LaLiga. Unas donde el Real Madrid se medirá con rivales como Mallorca, Girona, Deportivo Alavés, Real Betis, Espanyol, Barcelona, Real Oviedo, Sevilla y Athletic Club de Bilbao. Restan también dos choques con el Bayern, una potencial semifinal y la definición de la Champions. En total, Mastantuono todavía tiene hasta 15 partidos por delante antes del Mundial.

¿Qué rol se espera que tenga? Todo hace indicar que como suplente en las grandes noches y puede que con algunas titularidades en los partidos donde la columna vertebral del equipo deba descansar. Álvaro Arbeloa ha venido consolidando un 4-3-1-2 donde habrá que ver cómo ingresan Kylian Mbappé y Jude Bellingham tras el final de sus lesiones. Ni siquiera sin ellos en la convocatoria desde hace semanas, Franco no pudo arañar partidos con un promedio superior a los 36 minutos jugados.

Mastantuono tiene un máximo de 15 partidos con Real Madrid: GETTY

Hasta la fecha el argentino suma 25 partidos, 3 goles y 1 asistencia con el Real Madrid. Buena parte de sus titularidades parten del ciclo de Xabi Alonso y al inicio de una temporada donde la casa blanca se vio obligada a cambiar de técnico. Sus números se encuentran repartidos en un total de 1218 minutos jugados en hasta 4 torneos distintos y donde mayoritariamente le hemos visto por banda derecha. Mastantuono tiene menos de tres meses para convencer a Scaloni de meterse en el Mundial.

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Mastantuono, tema a tratar tras el Mundial en Real Madrid

La inversión de 60 millones de euros hecha en sus piernas le hace un caso especial incluso siendo suplente. La casa blanca confía en el argentino, pero su presente pide minutos y desarrollo. A la espera de lo que ocurra con el Mundial, no puede descartarse que ya sea por política de club o por pedido del propio Franco, se dé una salida del Real Madrid tras el torneo de FIFA.

Una que al 100% no será en venta. Sería la peor de las recetas para el Real Madrid y su política de comprar nuevos talentos en Sudamérica. Una cesión a clubes intermedios en España o del segundo orden de Europa como Porto, Como o alguno en la Bundesliga, sería el camino fácil para que Franco pueda seguir con el desarrollo que pide a gritos su presente en la capital de España. Es una de las hojas de vida que la directiva debe analizar en los próximos meses.

Datos claves

Franco Mastantuono no fue convocado por Lionel Scaloni para la última ventana FIFA de Argentina .

no fue convocado por Lionel Scaloni para la última ventana FIFA de . El futbolista registra 1.218 minutos jugados y 3 goles en la temporada con el Real Madrid.

jugados y 3 goles en la temporada con el Real Madrid. Real Madrid invirtió 60 millones de euros en el fichaje del extremo argentino de banda derecha.

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ver también Arbeloa usó de ejemplo Vinicius para defender a Mastantuono