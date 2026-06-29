Antes del fichaje de Josué Caicedo, Barcelona descartó a otro jugador de Liga de Quito en enero

El jugador de Liga de Quito se unirá al Barcelona. Antes de Josué Caicedo, otro jugador ecuatoriano estuvo hasta en las instalaciones del club.

A la espera del comunicado oficial, Josué Caicedo pasa a ser propiedad del Barcelona. El canterano de la Liga de Quito se unirá a la infraestructura del conjunto culé más pronto que tarde, en un movimiento que muestra el crecimiento del fútbol ecuatoriano. Antes de su fichaje, la entidad miraba otros nombres por el territorio nacional. Todo en pleno Mundial.

Las informaciones de Mundo Deportivo en Barcelona son claras. En el club se encontraban maravillados con la evolución de varios futbolistas de la Liga de Quito que empezaban a dar los primeros pasos en su carrera. Desvelan que hasta Ederson Castillo estuvo entrenando durante el mes de enero en la entidad.

El volante de 17 años nacido en Guayaquil, y que al igual que Castillo ya debutó en la primera división, también se metió en la órbita del conjunto culé e incluso formó parte de diferentes entrenamientos con el Juvenil A del Barcelona durante el mes de enero. Finalmente, las negociaciones no llegaron a buen puerto y fueron también vitales para que se acelerase la operación por Josué Caicedo.

Si bien Castillo no pudo colarse en el conjunto culé, no se descartan nuevos avances por su figura de cara al futuro. Se califica la operación como una oportunidad estancada donde se interpreta que las posturas de ambas partes no llegaron a un punto medio que hubiese concretado el arribo del volante también al Barcelona B. Josué Caicedo, de momento, llega solo.

Castillo también estuvo en la mira del Barcelona en enero: TW

El carrilero de apenas 18 años llegará a Barcelona en un acuerdo durante los próximos 12 meses donde se incluye una opción de compra cercana a los 2,5 millones de euros. Es el precio que el conjunto culé tendrá que pagarle a la Liga de Quito en caso de que quiera quedarse con uno de los mayores prospectos de la cantera del equipo capitalino a lo largo de los últimos años. A la operación solo le queda el comunicado oficial. Si juega cuatro partidos con el primer equipo, dicha cláusula se activa.

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Caicedo jugará en la tercera categoría del fútbol español

El ya exjugador de la Liga de Quito empezará pronto los trabajos en Barcelona con el equipo filial. Un equipo que en este momento se encuentra en la tercera categoría del fútbol español (Primera RFEF) y que evitó el descenso en las últimas semanas de la presente temporada. Hará parte de una generación de talentos donde ya incluso varios futbolistas han sido convocados por Hansi Flick para el primer equipo en diferentes pretemporadas.

Caicedo se encontrará con una liga nombrada como Primera RFEF. Una que se encuentra por fuera de las direcciones generales de LaLiga española y que hace parte de la Federación únicamente. El ecuatoriano se enfrentará a conjuntos históricos como el Gimnàstic de Tarragona hasta otros filiales como el del Athletic Club de Bilbao.

Datos claves

Josué Caicedo , futbolista de Liga de Quito, se unirá próximamente al club Barcelona.

, futbolista de Liga de Quito, se unirá próximamente al club Barcelona. El mediocampista ecuatoriano Ederson Castillo entrenó con el equipo filial durante el mes de enero.

entrenó con el equipo filial durante el mes de enero. El Barcelona incluyó una opción de compra de 2.5 millones de euros por Caicedo.