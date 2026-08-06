Rodri, Vinicius o Neymar: los últimos fichajes que enfrentaron a Real Madrid y Barcelona

Barcelona busca hackear el posible fichaje de Rodri por el Real Madrid. No es la primera vez que los dos gigantes de LaLiga compiten por el mismo fichaje. Ahora mismo la operación depende únicamente del jugador del Manchester City. Fabrizio Romano revela que todo puede resolverse en unos días. Vinicius, Neymar o Arda Güler, precedentes a corto plazo de un escenario en estas dimensiones.

El turco es el último ejemplo del Real Madrid y el Barcelona compitiendo de esta forma por el mismo traspaso. Si bien Endrick también podría ocupar un lugar en este sentido, la realidad es que, a diferencia del turco, no estaba habilitado para ponerse la camiseta blaugrana o merengue como ahora mismo lo está Rodri. Hay muchos precedentes y con tanto ganadores como perdedores al final del camino.

Se hace imposible ignorar a Neymar cuando hablamos de los últimos fichajes que enfrentaron al Real Madrid y al Barcelona. Santos sacó una millonada por el crack en el 2013 cuando el Barcelona evitó que la Casa Blanca se quedase con su futuro. Años más tarde los merengues se tomarían revancha con operaciones que, como Rodrygo o Vinicius, estaban prácticamente cerradas por los dirigentes del Camp Nou.

Pero no todo han sido victorias para ambos cuando le quitaron un jugador al rival de toda la vida. Casos como el de André Gomes pasando al Barcelona mientras el Real Madrid se lamentaba no cerrar su fichaje desde Valencia ejemplifican el coste que puede tener competir con el máximo oponente por un traspaso. El luso costó más de 40 millones de euros y nunca rindió en un Camp Nou donde se le entiende como una de las incorporaciones más bajas del siglo.

Vinicius o Neymar, precedentes de lo que viene con Rodri: GETTY

Frenkie de Jong, Dani Ceballos, Marc Cucurella o Bernardo Silva este verano, Luka Jović, Marco Asensio, David Beckham o Karim Benzema, más ejemplos que se tienen desde el 2000 de jugadores que tuvieron que elegir entre Barcelona y Real Madrid en el mismo verano. Rodri, reportan, tiene la sartén por el mango y el permiso del Manchester City para decidir su futuro.

Publicidad

Datos claves