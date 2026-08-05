Revelan la astronómica oferta final del Real Madrid a Vinicius Jr.

La novela del Real Madrid y Vinicius continúa y ahora revelan la astronómica cifra que el club español le ha hecho al brasileño.

Si hay un culebrón del mercado de fichajes actual que tiene pendiente a todos es la renovación o salida de Vinicius Jr del Real Madrid. El brasileño no firma todavía por descontento de la primera oferta mientras el Arsenal alista más de 100 millones de euros en fichajes.

La Ser de España reveló la oferta final del club español al jugador, ahora queda en Vinicius responder si acepta o no. Real Madrid extendió una propuesta de 22 millones de euros al año fijos, más 2 más entre bonos y premios.

Así mismo, la extensión de contrato es hasta el 2031, aunque no hubo detalles sobre el gran tema pendiente: sus derechos de imagen. Vinicius Jr. pide mantener cerca del 70% de sus derechos de imagen, mientras el Real Madrid quiere seguir manteniendo el 50-50.

El Arsenal por su parte le ofrece mantener el 100% de sus derechos para el brasileño, similar a lo que hace Mbappé en el Madrid, así mismo un salario de 30 millones al año.

Vinicius Jr también podría esperar hasta el próximo año para firmar gratis por cualquier equipo y cobrar una prima de fichaje, que es otro punto de conflicto ya que el brasileño quiere una prima de renovación que el club no quiere pagar.

El posible reemplazo de Vinicius Jr en el Real Madrid

El Real Madrid se contempla la salida de Vinicius Jr y entre sus posibilidades están Yan Diamonde como extremo, así como los fichajes de Rafael Leao, Luis Díaz, Michael Olise entre otros.

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Vinicius Jr – Selección de Brasil.

En resumen