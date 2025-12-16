Más allá de la continuidad de Xabi Alonso, se espera que Mastantuono recupere minutos en Real Madrid por estos tres motivos

Franco Mastantuono espera como todo Real Madrid por conocer el futuro de Xabi Alonso a lo largo de las próximas semanas. El conjunto blanco se prepara para debutar en la Copa del Rey mientras los rumores alrededor de un posible cambio de entrenador ni mucho menos se disuelven. Tres motivos se hacen vitales para entender cómo el argentino podría recuperar un poco los minutos perdidos a lo largo de las últimas semanas. Cambios en el banquillo no son lo único que se analiza para ver este futuro inmediato.

Desde el pasado 1 de noviembre que Mastantuono entró en una dinámica donde apenas pudo sumar minutos. Frente a Valencia y en la última gran goleada por parte del Real Madrid, el argentino sufrió una pubalgia que lentamente ha quedado en el pasado. Ante Deportivo Alavés tuvo algunos segundos y se espera que sea titular por la Copa del Rey frente a Talavera. Pensando más allá en el horizonte, también se puede pronosticar recupere muchos minutos.

En primer lugar lo decimos porque Brahim Díaz abandonará el Real Madrid en las próximas horas por la Copa de África. El internacional con Marruecos será una de las principales banderas del combinado que fue sorpresa en Qatar 2022 para intentar quedarse con el certamen antes de la llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA del año 2026. Es un competidor nato de Mastantuono en las rotaciones y por ende, un obstáculo menos en el camino.

A todo esto se le suma que el Real Madrid empezará el momento de mayor cantidad de partidos de la temporada. También donde se juntaran las cuatro competencias en cuestión de 30 días. LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España y las últimas dos jornadas de la Champions League serán tema de conversación en el Santiago Bernabéu hasta el próximo 31 de enero. Hablamos de un contexto cargado de partidos y sin apenas descanso donde rotar las piezas es prácticamente obligatorio. Franco puede rascar mucho en dichas fechas.

Mastantuono espera por muchos compromisos en el proximo mes: GETTY

Por último pero no menos importante, se suma el hecho de que el futbolista ha dejado atrás finalmente su pubalgia. El propio Xabi Alonso confirmaba que ya únicamente le queda reacondicionarse al 100% en cuanto a los físicos se refiere para volver a meterse en la dinámica del primer equipo. Recordemos que el Real Madrid antes de la debacle frente a Atlético de Madrid en el último derbi de la capital española ganó 12 de sus primeros 13 partidos y donde el argentino apenas se perdió minutos segundos de estos. El regreso de Jude Bellingham, vital para su rol secundario en estos meses.

Publicidad

Publicidad

Solo dos posibles reemplazos para Xabi Alonso

Fabrizio Romano ni mucho menos pone el foco sobre la figura de Zinedine Zidane. El francés tiene todo acordado con la selección de su país para cuando termine la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. En este momento por Real Madrid únicamente se valoraría el ascenso de Álvaro Arbeloa desde el Castilla al Real Madrid o el retorno de un viejo conocido como Santiago solari. Hablamos de una trama donde se tendrá que ir día a día.

Las informaciones en España son contundentes y dicen que Xabi Alonso está obligado a ganar todo lo que le queda por delante hasta el 20 de diciembre para mantenerse. Talavera este miércoles por Copa del Rey y Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu el día sábado marcarán sus próximos desafíos. En caso de que no los supere de manera contundente y con resultados a favor habrá nuevo rey en el banquillo del coliseo blanco.

Datos claves

Franco Mastantuono (quien se recupera de una pubalgia) podría recuperar minutos en el Real Madrid, iniciando con una posible titularidad en el partido de Copa del Rey contra el Talavera .

(quien se recupera de una pubalgia) podría recuperar minutos en el Real Madrid, iniciando con una posible titularidad en el partido de contra el . Uno de los motivos para el aumento de minutos es la ausencia de su competidor directo, Brahim Díaz , quien dejará el equipo en las próximas horas para jugar la Copa de África con Marruecos.

, quien dejará el equipo en las próximas horas para jugar la con Marruecos. El Real Madrid entrará en el momento de mayor densidad de partidos de la temporada, con cuatro competencias en 30 días, lo que hará la rotación de piezas obligatoria.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Misión imposible? Los goles que le faltan a Mbappé para superar el mejor año de Cristiano Ronaldo