¿Misión imposible? Los goles que le faltan a Mbappé para superar el mejor año de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé sigue a lo suyo. Nuevo gol del delantero francés por LaLiga y frente al Deportivo Alavés en una victoria que mantiene Real Madrid con esperanzas de pelear por el título. A falta de una semana para el final del año 2025 por la Casa Blanca del fútbol, esto es lo que necesita el ex Paris Saint Germain para superar el mejor año de Cristiano Ronaldo en el estadio Santiago Bernabéu. Las sumas son claras.

En lo que vamos del año 2025 Mbappé suma un total de 66 goles oficiales. Tres menos de esos 69 que Cristiano Ronaldo marcase en el año 2013 y que le tienen hasta la fecha como el jugador del Real Madrid con más anotaciones en cuanto al año calendario se refiere. Kylian tiene solamente 180 minutos por delante para intentar superar la marca de su ídolo. Eso sí se espera que no diga presente en todos estos.

Real Madrid se prepara para visitar a Talavera por la Copa del Rey y para recibir a Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu a finales de semana. El primero de estos choques supondrá un encuentro ante un equipo de la tercera categoría del fútbol español. Por ende se espera que Xabi Alonso rote las piezas. También que se le dé descanso a un Mbappé que no nos olvidemos llegó con molestias al encuentro de las últimas horas. En el escenario planteado, el futbolista estaría obligado a marcarle tres goles al conjunto hispalense por LaLiga para igualar a su ídolo.

Solamente el tiempo dirá que ocurre, pero lo cierto es que el delantero francés es de las pocas caras que se salva de este pobre inicio de temporada en Real Madrid. A sus 66 goles en el año calendario se le suman 26 en los 21 partidos de la presente campaña que ha realizado el conjunto de Xabi Alonso. Son 17 goles en LaLiga en un total de 17 partidos que hacen que hasta la fecha el futbolista haya participado en más del 65% de las anotaciones de la plantilla a 15 de diciembre. Kylian tiene un gran reto por delante y el sueño de superar a quien jamás ha negado que es su icono.

Mbappé, a solo 3 goles del mejor año de Cristiano Ronaldo: GETTY

“Cristiano es el referente del Madridismo. Agradezco que me comparen con él, pero yo apenas llevo un año aquí… él estuvo nueve. Yo quiero construir mi propio legado”, reflexionaba no mucho tiempo atrás el ex delantero de Paris Saint Germain sobre la figura del portugués. Nadie desde su marcha ha conseguido acercarse ni siquiera a los 55 goles en un año calendario por Real Madrid. Mbappé, veremos, tiene chances de superarle.

Publicidad

Publicidad

Mastantuono tendrá más oportunidades en Real Madrid

El argentino volvió a tener minutos a lo largo de las últimas horas. Todo ello después de una ausencia que desde el pasado 1 de noviembre la había dejado sin apenas actividad en Real Madrid. Se espera que a lo largo de las próximas semanas Franco pueda seguir acumulando minutos en una plantilla donde disputó 12 de los primeros 13 partidos. La salida de Brahim Díaz rumbo a la Copa de África en el mes de enero de la mano de Marruecos le abre el panorama.

No nos olvidemos que a lo largo de las próximas 5 semanas Real Madrid disputará hasta cuatro torneos distintos. LaLiga. Copa del Rey, Supercopa de España y las últimas dos jornadas de la Champions League aparecen en el horizonte. Xabi Alonso tendrá que rotar las piezas y es ahí donde la figura de Franco Mastantuono podría verse reforzada. En Talavera se espera que sea titular.

Datos claves

Kylian Mbappé suma 66 goles oficiales en el año calendario 2025 y necesita cuatro goles más para superar el récord de 69 goles establecido por Cristiano Ronaldo en el Real Madrid en 2013 .

suma en el año calendario 2025 y necesita para superar el récord de establecido por en el Real Madrid en . A Mbappé le restan solo 180 minutos (dos partidos) en 2025: la Copa del Rey ante el Talavera y LaLiga ante el Sevilla, aunque se espera que el francés descanse en el primer partido.

(dos partidos) en 2025: la ante el Talavera y ante el Sevilla, aunque se espera que el francés descanse en el primer partido. De jugar solo contra el Sevilla, Mbappé estaría obligado a marcar tres goles para igualar la marca de Cristiano Ronaldo.

Publicidad

Publicidad

ver también Messi y Cristiano Ronaldo ya lo hicieron: los 4 jugadores con más de 60 goles por año desde el 2000