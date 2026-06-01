Darwin Nuñéz, el plan B de Barcelona al fichaje de Julián Alvarez

Barcelona no pierde la ilusión por el fichaje de Julián Alvarez. Eso sí, se empiezan a mirar opciones como la de Darwin Núñez.

La trama Julián Alvarez continúa siendo el principal tema de conversación en Barcelona. El conjunto culé busca un 9 tras la salida de Robert Lewandowski y el argentino es el objetivo número uno. Eso sí, por la Ciudad Condal empiezan a valorar otras opciones si Atlético de Madrid no abre la puerta. Darwin Núñez entra en escena.

Por Cataluña se habla del uruguayo como una opción low cost a la trama Julián Alvarez. Hablamos de un delantero sin hueco en Al-Hilal, donde el fichaje de Karim Benzema le dejó sin ficha para competir en el torneo. Se dice en el portal Mundo Deportivo que su nombre ya aparece en negociaciones entre Barcelona y el club de Riad por João Cancelo.

Núñez no juega en Arabia Saudita desde hace dos meses. Se quedó sin ficha y minutos gracias al fichaje de Benzema y pese al pago de más de 58 millones de euros meses atrás al Liverpool de la Premier League. La posibilidad de que rescinda su contrato se encuentra en el aire y, por ende, Barcelona le ve como una opción mucho más rentable que poner los más de 150 millones de euros a los que puede irse la operación Alvarez.

Además, no olvidemos que Darwin tiene como agente a Jorge Mendes. Una figura cercana a Deco como director deportivo del Barcelona e igualmente a Joan Laporta. Puede ser el aliado perfecto para encontrar ese 9 que Hansi Flick necesita tras la marcha de Lewandowski. Se buscan 30 goles por temporada que venía asegurando el polaco desde su llegada al club en verano del 2022.

Darwin Núñez ya estuvo en la órbita del Barcelona años atrás: GETTY

Darwin Núñez irá al Mundial con Uruguay mientras diferentes clubes en Europa esperan que se resuelva su situación en Arabia. Por Barcelona, Mundo Deportivo sigue dejando en claro que Julián Alvarez es el máximo objetivo, así como que se quiere llegar con buena parte de los deberes del mercado de fichajes hechos de cara al inicio del Mundial. Si rescinde contrato en Riad, es una oportunidad de mercado como pocas en Europa.

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Barcelona ya rechazó el fichaje de Darwin Núñez en el pasado

Hay que devolvernos a inicios de década para entender esta historia. Por entonces el club blaugrana buscaba un 9 y para Luis Suárez su compatriota era el indicado. El charrúa le recomendó a su equipo quedarse con Darwin Núñez, pero nunca se apostó a fondo por sus goles y apareció el Benfica. Meses más tarde, el actual delantero del Al-Hilal les eliminaría en la fase de grupos de la Champions.

“Le avisé al Barcelona que tenía que fichar a Darwin Núñez. Les dije, mírenlo, es muy bueno, tiene cosas muy buenas. Lo rechazaron por estar en el Almería y ser joven, lo entiendo. Tengo 15 años de experiencia y algo de delanteros sé. Hubieran pagado 15 millones, ahora vale 80, 90 o 100”, declaraciones de Luis Suárez sobre aquella operación que no llegó a buen puerto. en este momento se le valora como una opción si lo de Julián Alvarez no sale adelante.

Datos claves

Barcelona considera al uruguayo Darwin Núñez como una opción económica si falla el fichaje de Julián Álvarez.

considera al uruguayo Darwin Núñez como una opción económica si falla el fichaje de Julián Álvarez. El delantero Darwin Núñez se quedó sin ficha en Al-Hilal tras la llegada de Karim Benzema.

se quedó sin ficha en Al-Hilal tras la llegada de Karim Benzema. El club Al-Hilal pagó más de 58 millones de euros al Liverpool por el atacante uruguayo.