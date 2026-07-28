Ángel Di María ve a Messi en el Mundial 2030: “No tiene límites”

El Fideo se rinde a su amigo y no duda que si quiere, podríamos ver a Messi jugar una séptima edición de la Copa del Mundo. Di María no duda.

El final de la racha de Argentina en finales coincide con el retiro de Ángel Di María de la selección nacional. Coincidencia o no para algunos, se trata de una de las voces que mejor conoce a Lionel Messi en tiempos donde tanto se habla del futuro del capitán de la Albiceleste. El Fideo se rinde a su amigo y no duda que, si quiere, podríamos verle en el Mundial 2030.

“Leo tiene que seguir hasta cuando él quiera. Creo que puede continuar durante muchos años más. A los 39 demostró que es uno de los mejores y que puede seguir siendo uno de los mejores de la historia. Él no tiene límites… Las finales son finales. Algunas veces se ganan y otras no. Esta vez no nos tocó, pero creo que los muchachos dejaron muy bien representada a la selección”, reflexiones del argentino sobre el último gran torneo de la Pulga y al que llegó como campeón tras Qatar.

Di María fue tajante sobre una final donde muchos de sus excompañeros fueron superados. No compra teorías conspirativas: “Es fútbol, pasan esas cosas. Para mí el Mundial terminó en la semifinal, fue la alegría más grande para todo el país y estos reconocimientos que les hacemos a los chicos es algo muy lindo”.

Para Di María, Messi debe seguir si tiene todavía hambre. No olvidemos que llegaría a un Mundial del año 2030 con más de 43 años en sus piernas y en lo que sería un récord total para jugadores de campo en la Copa del Mundo. Por lo pronto, habrá que esperar a la Copa América de 2028 para saber si la era del rosarino al frente de la Selección Argentina ha terminado o no.

Di María no duda que Messi puede seguir liderando a Argentina: GETTY

Muchos extrañaron la pareja Messi-Di María en el Mundial. Juntos disputaron para la Selección más de 116 partidos en Argentina. Todo ello con un balance de 75 victorias, 27 empates y solo 14 derrotas. La medalla de oro de 2008, las Copas América (2021 y 2024), la Finalísima 2022 y la Copa del Mundo Catar 2022, CV de una de las grandes duplas de la Albiceleste.

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Di María también quiere que siga Scaloni

“Lionel Scaloni es el líder de la selección, ojalá se quede por el bien de todos… Está formando una gran generación de jóvenes que ya dan el salto, y eso ayuda mucho. Espero que se quede; es su decisión. Él mejor que nadie sabe lo que quiere, pero, como argentino, me encantaría que siguiera”, se expresaba igualmente el Fideo alrededor del entrenador. El futuro es más que incierto aquí.

No olvidemos que el propio Scaloni puso en duda su ciclo al frente del combinado tras el mes de diciembre. Es el momento donde su contrato finaliza ahora mismo a la espera de charlas con la AFA. Di María, quien le conoce de sobra, aboga por que el DT continúe al frente de un cargo donde se le vienen renovaciones en casi todas las líneas de cara al Mundial 2030.

Datos claves

Ángel Di María afirmó que Lionel Messi puede jugar la Copa del Mundo 2030.

afirmó que Lionel Messi puede jugar la Copa del Mundo 2030. Lionel Messi y Ángel Di María disputaron juntos 116 partidos en la selección argentina.

disputaron juntos 116 partidos en la selección argentina. Lionel Scaloni evalúa su continuidad como entrenador al finalizar su contrato en diciembre.