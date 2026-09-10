Sin Copa del Rey ni posibilidad de enfrentarse: los límites que tendrán Messi y Cornella cuando se haga oficial la compra del Eldense

Eldense podría ser el nuevo club de Lionel Messi. El humilde equipo de la Provincia de Alicante y de la Segunda División española negocia con el argentino la compra del 100% de sus acciones. Desde BOLAVIP consultamos con diferentes voces autorizadas alrededor de la legislación española para entender qué límites podría tener La Pulga teniendo en cuenta que ya es dueño del Cornellà en la quinta división del fútbol español. El panorama es claro.

BOLAVIP charló con juristas, así como voces de LaLiga y de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) para entender lo que puede suponer la llegada de Messi al Eldense. En primer lugar podemos confirmar que La Pulga ostenta el 85% de las acciones del Cornellà y no el 100%. En caso de que el Consejo Superior de Deportes avale la compra del nuevo club, de momento estos no tendrán imposibilidad de ser parte de las propiedad de Leo gracias al hecho de competir en ligas distintas.

Eldense juega bajo el mando de LaLiga y Cornellà de la RFEF. Los problemas o límites para el argentino aparecerían si ambos clubes participan o se miden la misma competición. A corto plazo esto no ocurrirá debido a que el Cornellà no hará parte de la Copa del Rey de la vigente temporada. No clasificó desde el fútbol regional de Cataluña y por ende, no habrá un conflicto de intereses en el torneo que reúne a la gran mayoría de clubes de España. En caso de que el escenario fuese distinto aparecerían problemas de peso producto de las leyes anti multipropiedad del país.

Messi no podrá tenerlos en la misma categoría o torneo. Esto significa que no pueden estar juntos en Segunda División ni tampoco en la misma liga de la RFEF. Confirman a BOLAVIP fuentes autorizadas como Ramón Fuentes que, en caso de coincidir en un futuro tanto en LaLiga como en ligas de la RFEF, La Pulga se vería obligado a vender las acciones de alguno de estos clubes para que estos puedan competir. La normativa española prohíbe de manera rotunda la multipropiedad dentro de un mismo torneo. Todo esto se traduce en una situación donde ahora mismo el techo del Cornellà como club se encuentra en el suelo del Eldense.

La Copa del Rey, uno de los grandes retos para Messi si compra Eldense: GETTY

Tres categorías separan a ambos clubes ahora mismo. Eldense lucha por no descender a Tercera División mientras Cornellà lo hace para llegar a la cuarta. Dentro de 12 meses podríamos estar ante un escenario donde solamente una categoría separe a ambas entidades. Ahora el Consejo Superior de Deportes tiene que avalar la compra. La revisión puede durar hasta tres meses, aunque lo normal es que toda la situación se resuelva antes.

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El final de Messi en Barcelona

La Ley Piqué también entra en esta historia. En caso de que se confirme su compra del Eldense, Messi quedaría absolutamente inhabilitado para jugar ningún partido oficial con la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Un escenario improbable producto de su salida del club años atrás y de su compromiso con el Inter Miami, pero que ya quedaría absolutamente vetado como ocurrió con el caso del exdefensor central años atrás.

La normativa española prohíbe tener un club en el ámbito profesional y participar en otro. Confirman a BOLAVIP que el argentino no tendrá problemas para llegar al Eldense desde lo normativo, así como los diferentes límites a los cuales se medirá su imperio en caso de adquirir el equipo de Alicante. Cornellà, incorporado a su conglomerado de equipos solamente unos meses atrás, tendrá siempre como techo lo que ocurra en la comunidad de Elda.

Datos claves

Lionel Messi evalúa la compra del CD Eldense de la Segunda División de España.

evalúa la compra del de la Segunda División de España. La legislación de España prohíbe a Lionel Messi poseer dos clubes en la misma categoría.

poseer dos clubes en la misma categoría. La Ley Piqué impedirá a Lionel Messi volver a jugar en el FC Barcelona.