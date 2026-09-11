Nuevo Messi vs. Cristiano Ronaldo: ¿Cuándo se enfrentan sus clubes en España?

Se espera que el Eldense sea a lo largo de las próximas semanas el nuevo club de Lionel Messi en España. El argentino se quedará con cerca del 100% de las acciones siempre y cuando el Consejo Superior de Deportes apruebe la adquisición del rosarino. Un escenario que le llevaría a enfrentar al equipo también propiedad de Cristiano Ronaldo en España como lo es el Almería. 2027 será el momento del choque.

Hay que dejar en claro que el Eldense y el Almería ya disputaron un partido en este semestre. Ocurrió el pasado 17 de agosto y con el equipo de Cristiano Ronaldo derrotando 3-0 como local al que será propiedad de Messi más pronto que tarde. Antes de ello se habían medido en la Copa del Rey a finales del año 2025 con victoria de los alicantinos.

El 2 de mayo del 2027 vuelven a medirse en el Estadio Pepico Amat. En esta ocasión el Eldense será local y a pocos partidos de que termine la primera fase de LaLiga Hypermotion. Hablamos de dos proyectos absolutamente distintos desde el plano económico, donde el equipo de Cristiano Ronaldo luchará nuevamente por meterse entre los 20 mejores equipos de España dentro de algunos meses. El de Messi buscará no descender.

Será la primera vez que ambos futbolistas, todavía en activo, se vean las caras como los principales ejecutivos de diferentes clubes. El tiempo dirá si producto de los sorteos de la Copa del Rey también puede añadirse por tercera vez en esta temporada. También existe una vía extra con la cual podrían cruzarse antes de junio del año 2027.

Mayo del 2027, momento del próximo Almería vs. Eldense: GETTY

Recordemos que en España la Segunda División da 3 cupos a Primera. Los dos primeros se consiguen por medio de la clasificación general y luego de las 42 jornadas de la primera fase del torneo. La última plaza llega por medio de un playoff donde nuevamente el Almería y el Eldense podrían codearse en caso de que queden entre la tercera y sexta posición del campeonato para finales del mes de mayo del año 2027.

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