Ex portavoz de Al-Nassr afirma que CR7 puede irse en enero

Al-Nassr, en el ojo del huracán por declaraciones de un ex portavoz. Este afirma que CR7 podría abandonar el club en 2027.

No han sido las últimas horas sencillas para el Al-Nassr. El equipo de Cristiano Ronaldo se encuentra en el ojo del huracán por las declaraciones de un viejo portavoz. Este afirma que el futuro del portugués puertas adentro del gigante de Arabia Saudita podría tener los meses contados. Todo ello después de caer por la Champions de Asia frente al Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos.

“Cristiano ya no está en su mejor momento en el Al-Nassr, y creo que se marchará durante el mercado de invierno”, fueron las declaraciones de Saud Al-Sarami en Al Arabiya Sports. Hablamos de uno de los primeros portavoces desde la llegada de Cristiano Ronaldo al club de Riad. Hasta no hace mucho hacía parte del organigrama que dirigía la entidad en el día a día.

Es imposible no recordar que CR7 ya anunció que podríamos estar ante sus últimos compases en el fútbol. Lo hizo solamente unos meses atrás en charla con Vogue, donde afirmaba tener ya todo prácticamente listo de cara a comenzar una vida fuera de la práctica deportiva profesional. Al-Nassr, de momento, no se ha manifestado sobre las declaraciones de su exportavoz.

“Probablemente, este será mi último año en el fútbol… Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar sólo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una”, fueron las palabras de Cristiano Ronaldo semanas atrás para dejar en claro que podríamos estar ante su última campaña en el fútbol de élite.

En Arabia creen que CR7 podría irse del Al-Nassr a inicios del 2027: GETTY

No nos olvidemos que el futbolista tiene contrato hasta mediados del año 2027. Todo tras la última renovación que firmó con un equipo donde las novedades ejecutivas de las últimas horas también avalan la teoría del ex portavoz. No nos olvidemos que ahora los cuatro equipos principales de Arabia Saudita han dejado de ser propiedad del Estado y pueden ser adquiridos por cualquier compañía privada. A Bola en las últimas horas desde Portugal afirmaba que el propio Cristiano Ronaldo se encuentra en charlas con el club para intentar comprar una parte de sus acciones.

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¿Cristiano se retira jugando con Portugal?

Ni mucho menos es una posibilidad descartada. Salvo giro de 180° o de una catástrofe en el proceso de clasificación, veremos a Portugal disputar la fase final de la Nations League a mediados del año que viene. Todo ello después de la última temporada de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita bajo su situación contractual. Jorge Jesus entrega la primera lista de su ciclo este viernes.

La Nations League supone el título que más veces ganó Cristiano Ronaldo con su país. También el que levantase a finales de la temporada 2024/2025 con su victoria frente a España. Es el vigente campeón del torneo y veremos si tiene la posibilidad de un Last Dance para darle a Portugal la cuarta estrella de su historia en los torneos FIFA.

Datos claves

Saud Al-Sarami afirmó que Cristiano Ronaldo saldrá del Al-Nassr en el mercado de invierno.

afirmó que saldrá del en el mercado de invierno. Cristiano Ronaldo mantiene contrato vigente con el Al-Nassr de Arabia Saudita hasta 2027 .

mantiene contrato vigente con el de Arabia Saudita hasta . Cristiano Ronaldo aguarda la convocatoria de Jorge Jesus para disputar la Nations League.