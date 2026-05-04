¿Cuánto cuesta el reloj de oro rosa de 18 quilates que Messi usó en la Fórmula 1?

De un momento a otro, las cámaras de la transmisión oficial de la Fórmula 1 lo enfocaron y causó sensación. Messi entró al paddock del Gran Premio de Miami y no solo generó sensación por saludar a Franco Colapinto y aparecer en el garaje de la escuderia Mercedes, también tenía un outlook que dio de qué hablar con un reloj de oro rosa de 18 quilates.

Algunos llegaron a dudar que Lionel Messi iría al Gran Premio de Miami porque el día anterior salió enojado, muy enojado del estadio Nu debido a que a Inter Miami le remontaron el Clásico de la Florida ante Orlando City después de ir ganando 3-0 .

Si Messi sorprendió al mundo del fútbol con el golazo ante Orlando City con un enganche imposible que pocos pueden hacer, el outfit con el que apareció en una carrera de la Fórmula 1 dejó a todos boquiabiertos. ¡Cuesta más de 700.000 doláres! A los detalles…

Esto vale el reloj de oro rosa que Messi usó en la Fórmula 1

El reloj que Messi usó en la Fórmula 1. (Foto: X / Olé y chrono24)

Leo Messi usó un reloj Rolex Cosmograph Daytona Rainbow de caja de 40 milímetros en oro rosa de 18 quilates que contiene un bisel de 36 zafiros multicolor. Además, también tiene lugs (asas) con 56 diamantes y una esfera negra con índices de zafiro. Ahora, la pregunta era: ¿Cuánto cuesta? Según la página especializada ‘Chrono 24’, este accesorio que el ’10’ de la Selección Argentina usó en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 tiene un valor de 595.000 euros. Unos 697.000 dólares.

El valor de todo el outfit que usó Lionel Messia en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Según publicó Agustin Mario Gimenez, experto en marketing y deportes, todo el outfit que usó Messi en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 superó los 700.000 doláres de la siguiente manera:

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Anteojos LV Cyclone (acetato y oro): 900.

Sobrecamisa LV Technical: 1.900.

Remera LV Cotton Percale: 650.

Bermuda LV Technical a juego: 1.100.

Zapatillas LV Trainer White: 1.300.

Rolex Daytona ‘Rainbow’ (oro rosa con zafiros): 697.000.

Outfit de Messi en la F1. (Foto: X / @MessiLeoBrasil_)

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En síntesis

Lionel Messi asistió al Gran Premio de Miami tras el partido contra Orlando City.

asistió al tras el partido contra Orlando City. El reloj Rolex Cosmograph Daytona Rainbow de Messi está valorado en 697.000 dólares .

de Messi está valorado en . El outfit completo de Messi en la Fórmula 1 superó los 700.000 dólares de valor.