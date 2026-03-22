El DT de New York City FC y la lección que le quedó tras el gol de Messi: “No es algo que suela pasar”

Una vez más, el efecto Messi dijo presente en la MLS. Inter Miami se recuperó de la eliminación en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup y volvió a la victoria en el rentando local con una lección de por medio para el rival. Pascal Jansen, DT de New York City FC, la confesó.

Ya no es lo mismo cuando te toca enfrentar a Inter Miami en el calendario. Como vigente campeón de la MLS, los rivales o tienen una motivación extra o les gana el escenario de estar jugando contra Lionel Messi y compañía. A New York City FC le pasó lo segundo.

Con un gol de Inter Miami al minuto tres del primer tiempo, la presión empezó a crecer para New York City FC, y aunque lograron remontar e irse a arriba en el marcador 2-1, aparecieron dos goles más del equipo rosa, uno de tiro libre de Messi, para que el entrenador Pascal Jansen le quedara una gran lección.

La lección que Messi e Inter Miami le dejaron al New York City FC

Pascal Jansen habló de la derrota ante Inter Miami. (Foto: Getty Images)

“El inicio del partido fue un poco nervioso por nuestra parte. No sé por qué, porque no es algo que suela pasar en nuestros partidos. Pero luego, remontar un gol tan pronto como lo hicimos y luego intentar tener más control del partido, especialmente en la segunda parte, donde tuvimos más posesión que en la primera, algo que nos comentamos durante el descanso, y remontar un 2-1, en mi opinión, es una gran hazaña en un partido como este. Sin embargo, por eso te pregunté: ¿qué defines como error? ¿Es el segundo gol que viene de Nico o es el tercer gol? Porque les dije a mis chicos en el vestuario hace un momento: si le dan diez pases a este chico y le pides que remate como lo hizo, si marca un gol, creo que deberíamos estar aplaudiendo porque es un golazo”, confesó el DT de New York City FC cuando le preguntaron cuál había sido la lección que le dejó la derrota ante Inter Miami.

ver también MLS decidió si le quitó el gol de tiro libre a Messi en la victoria de Inter Miami ante New York City

El próximo partido de Messi es con la Selección Argentina

Luego del triunfo 2-3 ante New York City FC, Messi empacó maletas y viajó a Argentina para unirse a la convocatoria de la ‘Albiceleste’ en vísperas de los partidos amistosos contra Mauritania (viernes 27 de marzo a las 20:15 ARG) y Zambia (31 de marzo a las 20:15).

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