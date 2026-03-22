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MLS decidió si le quitó el gol de tiro libre a Messi en la victoria de Inter Miami ante New York City

Tras la revisión del tanto, la liga definió si el gol de Lionel Messi ante New York City se mantiene o no en la victoria de Inter Miami.

Por Julio Montenegro

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El gol de Messi en New York City vs Inter Miami.
© X / @MLSesEl gol de Messi en New York City vs Inter Miami.

Inter Miami saltó a la cancha del estadio Yankee por la quinta fecha de la MLS 2026 y disputó un vibrante partido ante New York City que tuvo el sello de Messi. El ’10’ argentino anotó un gol de tiro libre, pero… ¡Un momento! ¿Se lo quitaron porque se desvió en un rival?

El marcador se abrió con un gol del defensor central argentino Gonzalo Luján, quien aprovechó un rebote dentro del área para poner el 1-0 a favor de Inter Miami. Sin embargo, la ventaja para Lionel Messi y compañía no duró mucho porque al minuto 17 del primer tiempo les empataron el partido.

Las cosas se le empezaron a complicar a Inter Miami con un segundo gol de New York City, pero tan solo pasaron dos minutos para que Messi se pusiera al frente de un tiro libre y le diera la mano a la fortuna en vísperas de conseguir el 2-2 parcial.

El gol de Messi de tiro libre en New York City vs. Inter Miami

Lionel Messi en New York City vs. Inter Miami. (Foto: Getty Images)

Lionel Messi en New York City vs. Inter Miami. (Foto: Getty Images)

Transcurría el minuto 16 del segundo tiempo cuando Leo Messi inició una carrera de cuatro pasos hasta que impactó el balón. El tiro libre de ’10’ argentino llevaba dirección al arco, ojo con este dato, pero la pelota se desvió en Nicolas Fernández y surgió la gran duda: ¿La MLS le iba a quitar el gol al capitán de Inter Miami? Ese misterio ya se resolvió.

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La decisión de la MLS con el gol de Messi que se desvió en un rival

Luego de la victoria 2-3 de Inter Miami ante New York City, la página oficial de la MLS publicó el resultado del partido y decidió no quitarle a Messi el gol de tiro libre porque el disparo iba con dirección al arco a pesar que se desvió en un rival.

El resultado de New York City vs. Inter Miami. (Foto: https://es.mlssoccer.com)

El resultado de New York City vs. Inter Miami. (Foto: https://es.mlssoccer.com)

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¿De qué forma fue el gol de Messi ante New York City?

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Datos clave

  • La MLS ratificó el gol de Lionel Messi al considerar que su disparo iba a portería.
  • El árbitro y la liga otorgaron el tanto a Messi pese al desvío en Nicolas Fernández.
  • El sitio oficial de la MLS confirmó el resultado final de 2-3 tras validar la acción.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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