Los cinco equipos a los que más les marcaron Messi y Cristiano Ronaldo

Finalmente, tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi tienen 900 goles oficiales. Argentino y portugués lucharán ahora por ver quién llega primero a los 1000 gritos sagrados en dos carreras absolutamente marcadas por contar con víctimas favoritas sobre el césped. Estos son los 5 equipos que más veces recibieron goles de los dos mejores atacantes de la historia de este juego en cuanto a números se refiere.

Arranquemos con un Messi que llegó a los 900 goles oficiales. El argentino tiene dentro de España sus 5 víctimas favoritas en cuanto a goles marcados. Al Sevilla le hizo 38 en 43 partidos oficiales, los mismos que disputó frente a un Atlético de Madrid al cual le marcó 32 gritos sagrados. Suma 31 goles al Valencia, 29 al Athletic Club de Bilbao y sus números contra el Real Madrid componen un top 5 marcado por partidos en territorio de LaLiga. A la casa blanca del fútbol le marcó 26 en un total de 47 batallas oficiales; a esto se le suman además 14 asistencias.

Con Cristiano Ronaldo la película no es muy distinta. Disputó 9 temporadas en el fútbol español y de la mano de un Real Madrid con el que consolidó sus mayores víctimas. Al Sevilla le marcó 27 goles en 18 partidos. 25 sufrió el Atlético de Madrid en 37 batallas oficiales. 23 se llevó el Getafe y otros 20 un Celta de Vigo que en 13 partidos le tuvo como gran verdugo. Al igual que como pasa con Messi y la casa blanca del fútbol, el Barcelona también aparece en el ranking del portugués: 20 tantos oficiales en 34 partidos, los números de CR7 ante uno de sus grandes oponentes.

Para encontrar el primer equipo no español en ambos rankings nos tenemos que ir hasta la posición número 16 del ranking de víctimas de Messi. Es ahí donde, curiosamente o no, aparece un Nashville al cual el argentino le ha marcado 16 goles oficiales en 12 partidos disputados. En cuanto al panorama de selecciones se refiere, Bolivia es la selección que más veces sufrió los gritos sagrados de La Pulga con un total de 11 anotaciones.

Barcelona y Real Madrid, en las víctimas favoritas de Messi y CR7: GETTY

La primera gran víctima internacional de CR7 en este ranking no es otro que el Tottenham. Aparece en la posición número 13 de sus víctimas favoritas con un total de 14 goles recibidos en 20 batallas oficiales. La selección de Luxemburgo, en la casilla número 18, le ha sufrido en un total de 11 ocasiones en el mismo número de partidos disputados. Estas son las víctimas favoritas tanto de Lionel Messi como de Cristiano Ronaldo en una carrera que ya mira los 1000 goles oficiales un poco más cerca.

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¿Quién es el delantero en activo más cerca de Messi y CR7?

Josef Bican, con 805 tantos, era hasta hace no mucho tiempo el dueño de un récord que también ha caído en manos de la pareja de moda desde hace 20 años en el fútbol de élite. Hablamos de uno de los mejores arietes en la historia de este deporte, así como de una muestra más del poderío ofensivo que Cristiano Ronaldo y Messi han tenido en épocas con marcadores mucho menos abultados en comparación a los que vivía el austriaco. Solo un “9” en activo le sigue a la distancia.

Y es que el jugador en activo con más goles después de Cristiano Ronaldo o Messi no es otro que Robert Lewandowski. El delantero polaco de 37 años del Barcelona acumula un total de 710 goles oficiales en una carrera que ha pasado tanto por la Bundesliga como por LaLiga a base de destruir porterías rivales. Luis Suárez, Karim Benzema, Harry Kane o Edinson Cavani, con más de 500 goles oficiales, son los que siguen en este registro.

Datos claves

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo empatan actualmente con 900 goles oficiales cada uno.

y empatan actualmente con cada uno. El Sevilla es la víctima favorita de ambos, recibiendo 38 goles de Messi.

es la víctima favorita de ambos, recibiendo 38 goles de Messi. Robert Lewandowski es el tercer máximo goleador en activo con 710 goles oficiales.

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