Las cinco selecciones a las que más les marcaron Messi y Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se alistan para su sexta edición de la Copa del Mundo. Hablamos del final de una era que culminará en Norteamérica por el verano del año 2026 y donde ambos buscarán terminar su paso por los torneos de FIFA por todo lo alto. Estas son las selecciones que más les han sufrido desde su debut prácticamente 20 años atrás.

Empecemos con el máximo anotador en la historia de este deporte. No existe futbolista que haya marcado más goles en el panorama de selecciones que Cristiano Ronaldo. Sus víctimas favoritas son Luxemburgo con 11 goles, Hungría con 9, Lituania y Suecia con 7 y finalmente un empate a 6 tantos recibidos entre combinados como Andorra y Armenia.CR7 ya tiene, no olvidemos, un total de 143 goles solo con la Seleçao.

¿Y Messi? Encontramos un panorama lleno de víctimas de Conmebol. Bolivia es la selección que más goles ha sufrido a manos del argentino con un total de 11. Ecuador le ha visto marcarle 8 goles. Sigue en esta tabla Uruguay con 6 y aparecen otros combinados que como Brasil o Estonia ya han visto la pulga celebrar en 5 ocasiones. Ojo que no son los únicos porque también combinados como Chile, Paraguay o Venezuela también han sufrido 5 gritos sagrados a manos del zurdo nacido en Rosario.

114 goles en 189 apariciones con la Selección Argentina acumula hasta la fecha Messi. Todo esto desde un debut en el año 2005 donde España pretendía quedarse con sus servicios. El amistoso creado frente a Paraguay en el estadio de Argentinos Juniors supuso el inicio de una racha goleadora que ya le ha dado a la albiceleste un total de cuatro títulos. De haberse ido con La Roja, seguramente hubiera tenido víctimas preferidas más que similares a las de CR7.

Luxemburgo, la selección que más goles sufrió de Cristiano Ronaldo: GETTY

Estas son las cinco naciones a las que más le marcaron Messi y Cristiano Ronaldo. Se trata de los dos mayores goleadores en la historia del panorama de la selecciones. También de dos exponentes que a lo largo de los próximos meses vivirán su última participación en la Copa del Mundo de la FIFA. Mientras el argentino intentará revalidar la corona conseguida en Catar, CR7 hoy va por el único título a nivel colectivo que le falta por levantar en una carrera que no toca trofeos colectivos desde la primavera del año 2021 en Juventus.

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Datos claves

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi disputarán en el año 2026 su sexta Copa del Mundo.

y disputarán en el año su sexta Copa del Mundo. Luxemburgo es la víctima favorita del portugués con un total de 11 goles marcados .

es la víctima favorita del portugués con un total de . La selección de Bolivia lidera el ranking de goles recibidos por el argentino con 11 tantos.

ver también Los cinco equipos a los que más les marcaron Messi y Cristiano Ronaldo