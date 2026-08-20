La primera decisión de la MLS con Messi luego de la agresión en la cara a un rival

Conoce la primera decisión de la MLS con Lionel Messi tras la agresión en la cara a un rival en el empate entre Inter Miami y Philadelphia Union.

Muy pocas veces se le ve así de desencajado. ¿Qué le pasó? Inter Miami empató con Philadelphia Union y de un momento a otro Messi empezó a ser tendencia. ¿Fue por su golazo? No, le pegó a un rival en la cara y ya se conoció la primera decisión que tomó la MLS con el ’10’ argentino.

¿Casualidad o causalidad? Lionel Messi empezó a decir presente con un golazo al minuto 26 del primer tiempo en el que inclyó la primera celebración dedicada a su padre, Jorge Messi. Sin embargo, esto no sería suficiente para quedarse con la victoria.

Inter Miami permitió el empate de Philadelphia Union y empezó a crecer la tensión en el campo de juego del estadio Subaru Park. Leo Messi fue prueba de esto y le empezó a alegar a Quinn Sullivan. De un momento a otro, el ’10’ argentino le tiró un manotazo en la cara al defensor rival y la polémica llegó en 3, 2, 1…

MLS y una primera decisión con Messi tras la agresión en la cara a un rival

La agresión de Messi. (Foto: X / @PhilaSJ_007)

Luego de que la agresión de Lionel Messi a un rival llegara a millones de reproducciones, la primera decisión de la MLS fue excluirlo del equipo ideal de la jornada 21. Y eso que anotó un gol y fue la figura del empate 2-2 entre Inter Miami y Philadelphia Union. ¿ Fue por la agresión a un rival? Mmm…

Equipo de la Jornada 21. (Foto: X / @MLS)

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El puntaje de Messi en el 2-2 entre Inter Miami y Philadelphia Union

El portal experto ‘SofaScore’ dictó setencia… Messi fue elegido la figura del empate entre Inter Miami y Philadelphia Union del 19 agosto. Registró un gol, 23 de 28 pases precisos, tres recuperaciones y dos de tres duelos ganados para un puntaje de 8.9.

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En resumen

Lionel Messi golpeó en la cara a Quinn Sullivan en el empate 2-2 .

golpeó en la cara a en el empate . La MLS excluyó a Lionel Messi del equipo ideal de la jornada 21 .

excluyó a del equipo ideal de la . Messi obtuvo 8.9 de calificación tras registrar gol y asistencia con Inter Miami.