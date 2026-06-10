Llegó a más de 2 millones de reproducciones: El pedido de Messi por un periodista en silla de ruedas

Descubre el conmovedor video viral donde Messi hace un especial pedido por un periodista en silla de ruedas a pocas horas del Mundial.

Una vez más demostró por qué es un fuera de serie. Messi volvió a jugar luego de 16 días, dio un parte de tranquilidad para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia el martes 16 de junio (22:000 ARG) y cerró una gran noche con un gesto por un periodista en silla de ruedas que llegó a más de 2 millones de reproducciones.

¡A los hechos! Lionel Messi venía de sufrir una sobrecarga en el músculo isquiotibial de la pierna izquierda que lo alejó de las canchas por una fatiga muscular. Era la hora de perder el miedo y nada mejor que hacerlo con un gol ante Islandia en la seguna pelota que tocó con Argentina.

Luego de filtrar un pase que terminó en un penalti a Lautaro Martínez, Leo Messi cobró el penal y puso el 2-0 parcial a favor de la Selección Argentina. El ’10’ terminó jugando 20 minutos en la victoria 3-0 ante Islandia y antes de viajar a Kansas City tuvo un gesto con un periodista que recorrió el mundo entero. Y no es por exagerar…

El pedido de Messi por un periodista en silla de ruedas que le dio la vuelta al mundo

Messi con el periodista Manu Gutiérrez. (Foto: X / @ManuSportsVE)

A pesar de que ya había hablado en zona mixta, Messi se detuvo al ver que Manu Gutiérrez le quería hacer una pregunta. Había varios hinchas a los lados, y en el afán por conseguir una firma del ’10’, empezaron a irse encima de la silla de ruedas de Gutiérrez. Ahí Leo intervino y con un “cuidado” separó a la gente del periodista venezolano. Luego, le dio la mano y le contestó dos preguntas. ¡Video!

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¿Cuántos goles lleva Messi en la historia de los mundiales?

Está a tres de alcanzar al máximo goleador de los Mundiales que es Miroslav Klose y a cuatro de superarlo. Lionel Messi lleva 13 goles en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA que se distribuyen de la siguiente manera:

Alemania 2006: 1.

Brasil 2014: 4.

Rusia 2018: 1 .

. Qatar 2022: 7.

Encuesta¿Cuántos días duró Messi sin jugar antes del partido vs. Islandia? ¿Cuántos días duró Messi sin jugar antes del partido vs. Islandia? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen

Manu Gutiérrez fue el periodista en silla de ruedas protegido por Lionel Messi.

fue el periodista en silla de ruedas protegido por Lionel Messi. 20 minutos jugó Lionel Messi y anotó de penal en la victoria ante Islandia.

jugó Lionel Messi y anotó de penal en la victoria ante Islandia. 13 goles registra Messi en Mundiales, a tres de igualar a Miroslav Klose.