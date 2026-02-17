IFFHS reconoce un nuevo récord de Lionel Messi que une su proceso en Barcelona e Inter Miami

Lionel Messi es el jugador con más distinciones recibidas por parte de la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol). Además, la entidad, en mayo del 2025, lo reconoció como el mejor futbolista de todos los tiempos, por encima de Pelé, que quedó segundo, y de Diego Maradona, que se ubicó en el tercer escalón (Cristiano Ronaldo aparece cuarto).

Y ahora, añade un reconocimiento más, que no estaba previsto y que solo podía detectar el organismo mencionado. Tiene que ver con que Leo y Sergio Busquets son los dos futbolistas que más partidos jugaron juntos de toda la historia del fútbol mundial, con un total de 653 partidos uniendo los procesos del FC Barcelona y del Inter Miami.

Entre las principales competencias en las que compartieron campo de juego el futbolista argentino y el español resaltan las que disputaron con la camiseta del Barça, por un lado LaLiga de España (entre los dos ganaron 8 ediciones de la máxima competencia del país de la península ibérica) y, por el otro, la UEFA Champions League (en la que juntos se consagraron en tres oportunidades).

De esta manera, Lionel Messi superó la dupla que Sergio Busquets había escrito en sus archivos con Gerard Piqué, con quien participó en 620 encuentros del conjunto Blaugrana. Asimismo, el otro binomio que quedó atrás fue el conformado por Thomas Müller y Sepp Maier, que convivieron tanto en el Bayern Munich como en la Selección de Alemania.

Vale mencionar que la cifra de 653 compromisos llegó después de la Final de la Major League Soccer de Estados Unidos que Leo, Busquets y compañía le ganaron a Whitecaps Vancouver el 6 de diciembre pasado. Tras este duelo, el español dio por terminada su carrera profesional.

Lionel Messi pone foco en recuperarse para jugar la MLS 2026

Lionel Messi padeció una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo en el amistoso que disputó ante Barcelona de Guayaquil, motivo por el que el partido de exhibición con Independiente del Valle en Puerto Rico fue postergado del 13 de febrero al 26. No obstante, Leo no podrá estar en el debut del Inter Miami en la MLS 2026 frente a LAFC este sábado 21. La idea tanto de él como del entrenador Javier Mascherano es que pueda reaparecer contra Orlando City el domingo primero de marzo.

