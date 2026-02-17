La advertencia del Brujas al Atlético de Madrid: ”Conocemos sus puntos débiles”

Este miércoles, por la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid buscará repetir la producción que tuvo frente al FC Barcelona en el Estadio Metropolitano el jueves pasado, que le permitió meter un pie y medio en la Final de la Copa del Rey (el certamen con el que el Colchonero podría salvar la temporada, dado que en LaLiga quedó a 15 puntos del líder Real Madrid).

Se medirá al Brujas en Bélgica en uno de los duelos de ida de los Play Off que dirimen los ocho cupos que restan definir de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de Europa (Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester City, FC Barcelona y Sporting de Lisboa son los equipos que clasificaron de manera directa).

Al respecto de este encuentro, el que habló en conferencia de prensa fue el estratega del equipo rival del Atlético de Madrid, Ivan Leko, quien hizo énfasis en la temporada irregular que vienen teniendo los dirigidos por Diego Simeone: “Pasan de ganar 4-0 al Barcelona a perder contra otros equipos. O son muy buenos o tienen un mal día. Pero sabemos una cosa: vienen a Brujas a ganar”.

Por otra parte, intentó quitarle presión a su equipo, señalando que el Atleti es el favorito para quedase con el pase a la siguiente instancia de la competencia organizada por la UEFA: ”Esto es la Champions League. Somos un equipo pequeño para sus estándares. Todo el mundo sabe quiénes son los favoritos: estarán en su mejor momento”.

Asimismo, Leko insistió en remarcar su consideración sobre su contrincante de turno: “Respetamos al Atlético de Madrid; conocemos sus cualidades y puntos fuertes, pero también sus puntos débiles. Sin embargo, tendremos que demostrar nuestra calidad en todos los aspectos. Mi equipo tendrá que ser valiente en todas las áreas, pero no esperen grandes cambios en nuestra formación”.

Para cerrar, dejó en claro que el Brujas intentará llevarse un resultado altamente favorable para ir lo más tranquilos posible al Estadio Metropolitano: ”¿Jugaremos para empatar? Ese no es un buen resultado. Solo queremos ganar”.

¿Cuándo juega el Atlético de Madrid vs. Brujas por los Play Off de la UEFA Champions League?

El Atlético de Madrid visitará al Brujas este miércoles 18 de febrero desde las 21:00 horas CET, bajo el marco de uno de los cruces de ida de los Play Off de la Champions League 2025/2026. En tanto que el partido de vuelta está pactado para el martes 24 del mismo mes a las 18:45 de Europa Central en el Estadio Metropolitano.

En síntesis