Mientras el gol del hijo de Messi llegó a 17 mil vistas, la asistencia de Cristiano Jr. con 386 mil vistas

El legado va a quedar en buenas manos. ¡De eso no hay dudas! Lionel Messi apareció afuera de una cancha de fútbol y estaba sonriendo. ¿El motivo? Uno de sus hijos anotó un gol que llegó a más de 17 mil vistas, así que no hubo un mejor momento para comparar este hecho con una asistencia viral del hijo de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo Jr. tiene 15 años y el pasado 14 de febrero fue titular por primera vez con la Selección de Portugal Sub-16 en el Torneo Algarve 2026. Jugó 45 minutos y ya venía de registrar un pase gol ante Japón que sorprendió a todos. Juega de extremo izquierdo.

Messi tiene tres hijos y todos ya están jugando en la Academia de Inter Miami. En esta ocasión, la noticia la dio Mateo Messi a sus 10 años. El segundo hijo de Leo se encuentra jugando con la categoría Sub-11 del equipo norteamericano en el torneo juvenil ‘Copa Weston’ y ya empezó a sorprender al mundo anotando cinco goles en un solo partido.

La asistencia del hijo de Cristiano Ronaldo con más de 386 mil vistas

Cristiano Ronaldo con la Selección Sub-16 de Portugal. (Foto: Getty Images)

Tan solo dos días antes de que se hiciera viral el gol de uno de los hijos de Messi, Cristiano Ronaldo Jr. encontró una solución cuando muy pocos la veían. Al quedar de espaldas al arco, decidió tirar un taco para dejar solo a su compañero frente al arco. ¡Golazo! Pero no por la definición, sí por la asistencia del hijo de CR7 que llego a más de 386 mil vistas en Instagram. ¡Video!

Video: El hijo de Messi y un gol con más de 17.000 reproducciones

Mientras que Cristiano Ronaldo Jr. sorprendió al mundo con un pase gol de taco, Mateo Messi no se quedó atrás, y al mejor estilo de su padre, cruzó un remate con la camiseta ’10’ de Inter Miami para anotar un golazo. Leo no se contuvo y reaccionó con una sonrisa que llegó a más de 17.000 reproducciones en X. ¡Video!

