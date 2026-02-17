En Brasil se mantiene la polémica en torno a Neymar, Carlo Ancelotti y la lista de la Verdeamarela para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El entrenador italiano dijo en su momento, palabras más, palabras menos, que contaría con el ex Barcelona y PSG, siempre que demuestre estar en condiciones físicas, dado que de las futbolísticas no tenía dudas.

Claro, ese aspecto es todo un desafío para el jugador, dado que desde que sufrió la rotura de ligamentos en octubre del 2023 no tuvo regularidad. Primero, tardó casi un año en volver (en el medio, promocionó y se fue de crucero, algo que fue bastante criticado por la prensa de su país, al entender que no estaba enfocado en su recuperación).

Después, en su salida del Al Hilal de Arabia Saudita para su retorno al Santos, sufrió una dolencia muscular tras otra, tendencia que hizo que se ausentara en 31 partidos de su vuelta a Vila Belmiro en enero del 2025. De hecho, en lo que va del 2026, de 11 partidos, solo participó 45 minutos del compromiso ante el Velo Clube este lunes 16 de febrero.

Con este panorama, a Carlo Ancelotti se le hace difícil ser contemplativo con el clamor popular y guardar una plaza para Ney. De hecho, UOL Esporte, portal brasileño, señala que en el cuerpo técnico que encabeza el exReal Madrid, si bien no le cierran la puerta definitivamente, empezaron a idear su plan sin la presencia de Neymar Júnior.

En conclusión, tendrá que cambiar drásticamente su situación, que básicamente sería que juegue todos o la gran mayoría de los encuentros que le quedan al Santos hasta fines de mayo (16 partidos por el Brasileirao y se le pueden sumar los de la Campeonato Paulista si supera la instancia de los Cuartos de Final y las subsiguientes) para que sea parte del grupo que irá en busca de la sexta estrella.

El cronograma de Brasil en la Fase de Grupos de la Copa Mundial 2026

La Selección de Brasil encabeza el Grupo C de la Copa Mundial 2026. La Canarinha debutará el sábado 13 de junio frente a Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey; posteriormente, viajará a Filadelfia para enfrentarse a Haití el viernes 19 de junio en el Lincoln Financial Field y cerrará su participación en la primera fase el miércoles 24 de junio contra Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami.

