Paulo Dybala encuentra la diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo con seis palabras

Es una rivalidad que siempre da de qué hablar. Pocos jugadores pueden presumir que jugaron con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, uno de ellos es Paulo Dybala. Así que nadie mejor que ‘La Joya’ para encontrar la diferencia entre estas dos leyendas vivientes. ¡Lo hizo con seis palabras!

Giannis Antetokounmpo, estrella de la NBA, empezó a crear el preambulo perfecto a las declaraciones de Dybala. El jugador de los Milwaukee Bucks no solo eligió al mejor jugador de la historia, también confesó que admira tanto a Messi como a Cristiano por el trabajo duro, la disciplina y el cuidado que tienen de sus cuerpos.

Paulo Dybala ha jugado con Messi 17 partidos en la Selección Argentina y ganó tres títulos: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022. Con Cristiano Ronaldo, ‘La Joya’ compartió cancha en Juventus durante 94 partidos y no solo se asistieron en 12 ocasiones, también ganaron cinco títulos: 2 Serie A, 1 Coppa Italia y 2 Supercopas. Era imposible que no tuviera argumentos suficientes para diferenciarlos.

En 6 palabras, Dybala encontró la diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo Paulo Dybala y Lionel Messi. (Foto: Getty Images)

“Jugué con los dos, increíble. Hay similitudes entre los dos. Creo que más de cabeza que del entrenamiento. A ver, técnicamente son diferentes, tienen virtudes diferentes, pero son dos bestias”, le dijo Dybala al exjugador de rugby Agustín Creevy sobre Messi y Cristiano Ronaldo.

La tradición argentina que le gusta a Cristiano Ronaldo

Paulo Dybala no solo se animó a exponer que la gran diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo pasa por lo técnico, también confesó sobre CR7 que afuera de las canchas es “muy piola. Se juntaba, si había cena del equipo venía, podías hablar de lo que sea, tomaba mate. Él llevaba mate a veces, tenía un termo peruano y un mate más grande. Me cagaba de risa y lo boludeaba”.

