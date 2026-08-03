Mientras la mansión de Cristiano Ronaldo en Portugal vale 9.7 millones, el precio de la mansión de Messi en Argentina

Conoce el precio y los lujosos detalles de la mansión de Lionel Messi en Argentina en comparación con la de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo se casa. Con la noticia que se casará con Georgina Rodríguez el fin de semana del 8 al 9 de agosto en Portugal, según reveló el diario ‘The Sun’, no hubo un mejor momento para hablar de la mansión que tiene en Funchal, Madeira, y compararla con el precio de la mansión de Lionel Messi en Argentina.

¿Quién gana en esta ocasión? La mansión de Cristiano es un edificio de siete plantas que fue adquirida en 2015. Los cuatro pisos superiores incluyen una piscina en la azotea con vistas hacia el océano Atlántico. Además, como no podía faltar, esta propiedad también cuenta con dos gimnasios, una piscina cubierta, una cancha de fútbol y un jacuzzi, entre otros lujos.

Messi no se queda atrás… La mansión del capitán de la Selección Argentina se ubica en el Club Kentucky de Campo de Funes y fue construida sobre tres terrenos. Cuenta con 25 ambientes, tiene una piscina (pileta) casi olímpica, jardines amplios, terrazas y espacios destinados para los famosos asados argentinos. Por supuesto que no podía faltar una pequeña cacha de fútbol para que el valor aumente aún más. ¿Cuesta más o menos que la de Cristiano Ronaldo?

La gran diferencia de precios entre las mansiones de Cristiano Ronaldo y Messi

La mansiones de Cristiano Ronaldo y Messi. (Foto: https://www.bild.de y www.eldestapeweb.com)

La diferencia es de 4.7 millones de dólares. Mientras la mansión de Cristiano Ronaldo en Portugal vale 9.7 millones, según el portal ‘Money Tree Realty’, el medio ‘El Destapa’ publicó que la mansión de Lionel Messi tiene un precio de 5 millones de dólares.

Los próximos partidos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Inicia la Leagues Cup 2026 e Inter Miami y Messi debutan ante Atlético San Luis el próximo miércoles 5 de agosto a las 8:30 P.M. Por su parte, Cristiano Ronaldo sigue de vacaciones, ya que inicia actividades oficiales con el Al-Nassr el sábado 15 de agosto cuando enfrenten Al-Fateh SC en la primera fecha de la liga árabe.

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